Ünlü çifte nazar mı değdi? Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında şok iddia!

Geçtiğimiz hafta Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye evlilik teklif etti. 3 milyon liralık tektaş ile objektiflerin karşısında bu güzel haberi duyuran Mehmet Dinçerler'den flaş bir hamle geldi.
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, önceki gece Arnavutköy'deki evlerine girerken görüntülenmiş ve bu durumdan rahatsızlık duyduklarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Yaşananların ardından çift hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye evlilik teklif etti. 3 milyon liralık tektaş ile objektiflerin karşısında bu güzel haberi duyuran Mehmet Dinçerler'den flaş bir hamle geldi.
TAKİPTEN ÇIKTI
Hadise'nin geçen hafta kendisine evlilik teklif eden sevgilisini sosyal medyadan takibi bıraktığı ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmeden sonra 'ilişkilerinde sıkıntı mı var?' soruları magazin gündemini meşgul etti. Ünlü çiftin bu hamleden sonra ayrıldığı iddia edildi.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyuma verildi. Mehmet Dinçerler'in son dönemde hakkında çıkan borç iddialarından sonra Instagram hesabını kapattığı öne sürüldü.
Hadise'nin 3 milyonluk tektaşı Dinçerler ailesinde krize neden olmuş, iflas davasında konu edilmişti.
"YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"
İş dünyasında sıkıntılı günler geçiren Dinçerler Ailesi'ne ait üç şirkete ocak ayında konkordato kararı verilmişti. Mehmet Dinçerler'in müstakbel eşine aldığı yüzük aileyi karıştırdı. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" sözleriyle tepki göstermişti.
Öte yandan, aşkları tüm hızıyla devam eden ünlü çift, geçtiğimiz gece Mehmet Dinçerler'in Arnavutköy'de bulunan evine girerken objektiflere yansıdı. 34 yaşındaki Mehmet Dinçerler'in özel şoförü basın mensuplarının görüntü almaması için kameraların önüne geçti.
İkili, muhabirlerin "Hadise hanım evlilik teklifi hayırlı olsun, geçen gün de Mehmet Bey'in kız kardeşinin düğününde aileler de tanıştı. Neler söylemek istersiniz?" sorularına cevap vermeyip, hızlıca araçtan inip eve girmeye çalıştılar. Kısa bir süre sonra nikah masasına oturmaları beklenen ünlü çiftten araçtan ilk inen Hadise oldu ve Dinçerler'in evinin anahtarı ondaydı, kapıyı açıp daha sonra içeri girdiler.
İSYAN ETTİ!
Dinçerler, 'Evin anahtarı Hadise'de' şeklinde çıkan haberlere sosyal medyadan isyan ederek, "Bu kadarı artık çok fazla! Benim evimin otoparkına pusu yapıp, evimin bahçesinde görüntü almazsınız! Bu haneye tecavüz. ''Yardımcım önünüze geçip engel olmazsa bizimle eve mi çıkacaksınız? Bu basın özgürlüğü değil, bu düpedüz özel hayata taciz. Sizinle mahkemede hesaplaşacağız!" dedi.