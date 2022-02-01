Haberler Magazin Ünlü çifte nazar mı değdi? Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında şok iddia!

Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, önceki gece Arnavutköy'deki evlerine girerken görüntülenmiş ve bu durumdan rahatsızlık duyduklarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Yaşananların ardından çift hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...