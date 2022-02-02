Ayrıldıkları iddia edilmişti! Mehmet Dinçerler’den açıklama geldi

Şarkıcı Hadise Açıkgöz, geçen hafta evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler'i sosyal medyada takipten çıktı. Bu gelişme "ilişkide sıkıntı mı var?" yorumlarına neden oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmış, çiftin evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi etmiş, güzel şarkıcı Hadise ise o anları sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Mutlulukları gözlerinden okunan çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrıldılar iddiası ortaya attılmış, sebep olarak ta Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesabından takipten çıktığı gösterilmişti. Kısa süre sonra iş insanının sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıkmıştı. İş hayatında zor günler geçirdiği belirtilen Mehmet Dinçerler, bu iddiaların ardından uzunca bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Şarkıcı Hadise Açıkgöz, geçen hafta evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler'i sosyal medyada takipten çıktı. Bu gelişme "ilişkide sıkıntı mı var?" yorumlarına neden oldu.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Kısa süre sonra Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı. İş hayatında zor günler geçirdiği konuşulan Mehmet Dinçerler'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Kimseye borcu olmadığını söyleyen 34 yaşındaki Mehmet Dinçerler, Twitter hesabından "Son günlerde hakkımda çıkan haberlere istinaden" diyerek yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
'ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM'
"Çocukluğumdan beri ticaretin içerisinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim en temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler'in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir.
Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum.
Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid'in konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz de 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.
Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık.
Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır!
'BUGÜN GELİNEN SÜREÇ TABİ Kİ ÜZÜCÜDÜR'
Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız, şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseyi bağlamaz.
Bugün gelinen süreç tabi ki üzücüdür, bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz... 23 yaşında başladığım ticaret hayatım, bugün binlerce insanın ekmek yediği bir işletmeye dönüştü ve bunu on binlere taşımak en büyük arzum ve hedefimdir."
3 MİLYONLUK YÜZÜK ÇOK KONUŞULDU
Öte yandan Hadise ve uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler evlilik kararı almıştı. Romantik bir teklifte bulunan Dinçerler sevgilisine 3 milyon TL değerinde bir tektaş hediye etmişti. Hadise, evlilik teklifini "Bölümümüz şimdi başlıyor" videosuyla duyurdu. Hadise'nin yüzüğü çok konuşulmuştu.
İş insanı, son olarak şirketinin borçlarından dolayı gündeme gelmişti. Evlilik teklifi sırasında hediye ettiği üç milyon TL değerindeki tektaşın, Dinçerler Ailesi'nde krize neden olduğu iddia edilmişti.