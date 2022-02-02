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Haberler Magazin Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç'tan aşk itirafı!

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç'tan aşk itirafı!

Müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, uzun zamandır sağlık sorunları, dillere destan olmuş borçları ve eski aşklarıyla anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde maddi sıkıntılardan kurtulduğunu belirten Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'ta bir mekanda sahne aldı. Kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Kısmet, gelip bulabilir beni." diyerek aşk kapısının açık olduğunu belirtti.

02.02.2022, 11:43 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022, 11:44

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'ta sahnedeydi.

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

Bir süredir hem sağlık sorunları hem de maddi sıkıntılar yaşayan sanatçı, son 3 aydır yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyip sözlerine şöyle devam etti:

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

"Gelen bütün gelirler borçlara gitti. Zaten ne alabilirim ki, ne alacağım para gelse. Bu raddeden sonra üzerime başıma ne alacağım, olmayan hiçbir şeyim yok.

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

Bu saatten sonra ekibim mutlu olsun. Ben hayatta her şeyi gördüm, biraz da onlar görsün."

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

'AŞKA KÜSKÜN DEĞİLİM'

Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü besteci," Kısmet, gelip bulabilir beni. Aşka küskün değilim.

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

Şu aralar sadece sağlık diliyorum. Sağlık gidince hiçbir şeyin önemi kalmaz.

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

Eskiden şu ayakkabıyı alıp giyeyim derdim, sağlık gidince o ayakkabıyı giyecek ayak kalmaz" dedi.

Kötü günleri geride bırakan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı!

Kardeşinin hasta olduğunu söyleyen Ortaç, "İstanbul'a döner dönmez yanına gideceğim" diye konuştu.