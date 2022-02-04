Ayrılık kısa sürdü! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı

Bir yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde Paris'e tatile gitmiş ve Paris dönüşünde ayrılık kararı almıştı. Çift, tüm hayranlarını bu haberle üzmüştü. Ayrılık sonrası sessizliklerini koruyan ve açıklama yapmayan ikili, birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Şimdilerde ise ayrı kalmaya dayanamayan Özdemir ve Koç'un barıştığı öğrenildi.
Bir yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı.
Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını silmiş.
Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmıştı. İkili daha sonra birbirlerini de sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; Oğuzhan Koç, jüri üyesi olduğu yarışma programında durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.
Ebru Gündeş'in aracı olup olmadığı bilinmiyor.
İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
Ünlü çift, şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizliyor.