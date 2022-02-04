Haberler Magazin Ayrılık kısa sürdü! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde Paris'e tatile gitmiş ve Paris dönüşünde ayrılık kararı almıştı. Çift, tüm hayranlarını bu haberle üzmüştü. Ayrılık sonrası sessizliklerini koruyan ve açıklama yapmayan ikili, birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Şimdilerde ise ayrı kalmaya dayanamayan Özdemir ve Koç'un barıştığı öğrenildi.