Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk kızları Mercan ile ilk fotoğraflarını paylaştılar

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.
Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, 7 yıllık mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına taşımıştı. İlk bebeklerini de geçtiğimiz yıl Kasım ayında kucaklarına almışlar ve kızlarının adını 'Mercan' koymuşlardı. Şimdilerde anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, kızları Mercan ile çekildikleri kareyi takipçileriyle paylaştı.
2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.
Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde çift birbirine 'evet' dedi ve bu özel güne akrabaları ve yakın dostları şahitlik etti.
Evlendiğinde kızına hamile olan Özge Özpirinçci geçtiğimiz Kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.
Çiçeği burnunda anne, kızı ile ilgili paylaşım yapmayacağını söylese de bu kuralını bozdu.
Özpirinçci, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı üzerinden minik kızıyla ilk kez paylaşımda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu bu paylaşımının altına, 'Yavru' notunu eklemişti. Şimdiyse Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinden şimdi de kızları Mercan ile aile pozu geldi.
Bebeğinin yüzünü sır gibi saklayan Özge Özpirinçci'nin kızı ile aile pozu hayranlarını heyecanlandırdı.
İşte sosyal medyada da dikkat çeken Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan ile pozları...
"BU DUYGU ANLATILAMIYOR, YAŞANIYORMUŞ"
Geçtiğimiz haftalarda eşi Burak Yamantürk ile Yeniköy'de görüntülenen Özge Özpirinçci'ye kızı Mercan'ı kucağına alına ne hissettiği sorulmuştu. Özpirinçci, "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah." demişti.
"UYKUSUZ GECELERİMİZ VAR"
Özge Özpirinçci, muhabirlerin, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna ise, "Uykusuz gecelerimiz var tabi, olmaz olur mu? İşin tuzu biberi onlar..." yanıtını vermişti.