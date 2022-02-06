Haberler Magazin İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

70 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, her hareketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Son zamanlarda özellikle özel hayatıyla gündeme gelen, açıklamalarıyla dikkat çeken Tatlıses, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 12 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, İstanbul'da bir mekanda kendisini dinlemeye gelenler ile duygusal anlar yaşadı. Tatlıses sahnede bir anısını gözyaşları içinde anlattı, anlattıklarıyla ise dinleyenleri duygulandırdı.