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İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

70 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, her hareketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Son zamanlarda özellikle özel hayatıyla gündeme gelen, açıklamalarıyla dikkat çeken Tatlıses, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 12 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, İstanbul'da bir mekanda kendisini dinlemeye gelenler ile duygusal anlar yaşadı. Tatlıses sahnede bir anısını gözyaşları içinde anlattı, anlattıklarıyla ise dinleyenleri duygulandırdı.

06.02.2022, 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022, 09:33

İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü türkücü, karşısında İranlı hayranlarını görünce gözyaşlarına tutamadı. "Anılarım canlandı" diyen sanatçı, bir de anısını anlattı.

İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

'İmparator' lakaplı şarkıcı, "İstanbul'a ilk geldiğimde adamın birinin düğününe gittim, sonra onun oğlunun sünnetine gittim. O da büyüdü, onun düğününe, sonra onun oğlunun sünnetine gittim" dedi.

İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

2019'da kaybettiği annesi Leyla Tatlı'ya olan sevgisini her fırsatta dile getiren Tatlıses, "Düşünün benim annem torununun torununu gördü" diyerek, bir kez daha gözyaşlarını tutamadı.

İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

'45 YILDIR ÖNÜNÜZDE EĞİLİYORUM'

Öte yandan geçtiğimiz ay, 12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 70 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek, müzikseverleri selamlamıştı.

İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söylemişti.

İbrahim Tatlıses sahnede bir anısını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıklamıştı.