Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Ekranların en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un her paylaşımı gündem oluyor. Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde baba olmak için gün sayıyor.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haber gelmişti. Tatlıtuğ çifti, bebek beklediklerini açıklamıştı. Çift, bu haberle hayranlarını sevindirmişti. Baba olmaya hazırlanan Tatlıtuğ şimdilerde ise profesyonel aşçılık eğitimi alıyor. Mutfakta hünerlerini gösteren Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri videoyu beğeni yağmuruna tutarken, anne olmaya hazırlanan Başak Dizer'den eşine yorum gecikmedi.
Ekranların en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un her paylaşımı gündem oluyor. Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde baba olmak için gün sayıyor.
Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, her paylaşımıyla ses getirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesabını çok aktif kullanmayan oyuncunun her paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi görürken son paylaşımına da yorum yağdı.
Son olarak mutfaktaki hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ profesyonel aşçılık eğitimi aldığını dile getirerek hamur açtığı anların videosunu paylaştı.
Sosyal medya hesabından keyifle yemek yaptığı anları yayınlayan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer paylaşımın altına "Şekerci mi baban senin" yorumu yaptı.
Geçtiğimiz günlerde evinde eşi Başak Dizer'e poz veren Tatlıtuğ fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımının altına yapılan yorumlar ise herkesi güldürmüştü.
Ünlü senarist Ece Yörenç, Tatlıtuğ'un paylaşımına; 'Bi de yakışıklı olsaydın keşke' yorumunu yaptı.
Hayranları oyuncunun fotoğrafının altına; 'Tamam reis ölene kadar yakışıklı ol!'; Bu yaşta bu kadar yakışıklı olmaya gerek var mı?', 'Yaşlanmaya niyetiniz var mı Kıvanç Bey' şeklinde pek çok esprili yorumda bulundular.