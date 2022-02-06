  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, "Aşk-ı Memnu" setinde başlayan ilişkilerini, 2016 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı. Aşklarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten, geçtiğimiz aylarda hayranlarını sevindiren haber gelmişti. Tatlıtuğ çifti, bebek beklediklerini açıklamıştı. Çift, bu haberle hayranlarını sevindirmişti. Baba olmaya hazırlanan Tatlıtuğ şimdilerde ise profesyonel aşçılık eğitimi alıyor. Mutfakta hünerlerini gösteren Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri videoyu beğeni yağmuruna tutarken, anne olmaya hazırlanan Başak Dizer'den eşine yorum gecikmedi.

06.02.2022, 13:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022, 13:45

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Ekranların en yakışıklı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un her paylaşımı gündem oluyor. Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde baba olmak için gün sayıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, her paylaşımıyla ses getirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesabını çok aktif kullanmayan oyuncunun her paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi görürken son paylaşımına da yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Son olarak mutfaktaki hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ profesyonel aşçılık eğitimi aldığını dile getirerek hamur açtığı anların videosunu paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Sosyal medya hesabından keyifle yemek yaptığı anları yayınlayan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer paylaşımın altına "Şekerci mi baban senin" yorumu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde evinde eşi Başak Dizer'e poz veren Tatlıtuğ fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımının altına yapılan yorumlar ise herkesi güldürmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Ünlü senarist Ece Yörenç, Tatlıtuğ'un paylaşımına; 'Bi de yakışıklı olsaydın keşke' yorumunu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktan paylaştı! Eşi Başak Dizer’den yorum gecikmedi

Hayranları oyuncunun fotoğrafının altına; 'Tamam reis ölene kadar yakışıklı ol!'; Bu yaşta bu kadar yakışıklı olmaya gerek var mı?', 'Yaşlanmaya niyetiniz var mı Kıvanç Bey' şeklinde pek çok esprili yorumda bulundular.