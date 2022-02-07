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Haberler Magazin Aras Bulut İynemli'den sevenlerini üzen haber!

Aras Bulut İynemli'den sevenlerini üzen haber!

"Çukur" dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle gündeme gelmesinin ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 31 yaşındaki oyuncu Aras Bulut İynemli'den sevenlerini üzen haber geldi.

07.02.2022, 16:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022, 16:14

Aras Bulut İynemli’den sevenlerini üzen haber!

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Bu süreçte aralarında oyuncu ve şarkıcıların da dahil olduğu pek çok isimden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.

Aras Bulut İynemli’den sevenlerini üzen haber!

Son olarak, 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle gündeme gelmesinin ardından yeni projesiyle seyirci karşısına çıkacak olan oyuncu Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı.

Aras Bulut İynemli’den sevenlerini üzen haber!

Tv100'ün haberine göre, test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı bilgisine ulaşıldı.