Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Bu süreçte aralarında oyuncu ve şarkıcıların da dahil olduğu pek çok isimden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.
"Çukur" dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle gündeme gelmesinin ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 31 yaşındaki oyuncu Aras Bulut İynemli'den sevenlerini üzen haber geldi.
Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Bu süreçte aralarında oyuncu ve şarkıcıların da dahil olduğu pek çok isimden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.
Son olarak, 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle gündeme gelmesinin ardından yeni projesiyle seyirci karşısına çıkacak olan oyuncu Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı.
Tv100'ün haberine göre, test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı bilgisine ulaşıldı.