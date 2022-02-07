Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz’in son haline beğeni yağdı

Bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 26 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle olay oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan ve değişimini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz'e beğeniler yağdı. Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı adeta kendine hayran bıraktı.
Bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı.
Ardından İstanbul'a dönen ve evlilik hazırlıklarına başlayan Deniz, yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu son olarak saç rengini daha da açtırdı.
"ROBOT SOPHIA DİYEBİLİR MİYİZ?"
Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu son olarak saç rengini daha da açarak adeta barbie bebeğe dönüştü.
26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, yeni imajını; "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notuyla paylaştı.
Güzel oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yapan çift, Kapadokya'da tatildeydi.
ŞİMŞEK TANRISI
Güzel oyuncu, kaldıkları oteldeki sıcak havuza giren sevgilisinin göğsüne yaptırdığı dövmeyi paylaşmıştı. Thor, DÇD harflerini dövdürmüş, altına da şimşek yaptırmıştı. (Thor, Viking mitolojisinde şimşek tanrısının adı.)
SEVGİLİSİ İLE AYNI DÖVMEYİ YAPTIRDI
Ünlü oyuncu Deniz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Sevgilisi ile aynı dövmeyi yaptıran Deniz'in dövme pozu da beğeni yağmuruna tutuldu.