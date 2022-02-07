Haberler Magazin Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz'in son haline beğeni yağdı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 26 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle olay oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan ve değişimini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz'e beğeniler yağdı. Dilan Çiçek Deniz'in yeni imajı adeta kendine hayran bıraktı.