Evlilik yıldönümünde gizli çapkınlık iddiası! Ali Atay, eşi Hazal Kaya’yı aldattı mı?

2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya ve Atay hakkında ihanet iddiası ortaya atıldı.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmiş, mutlu evliliklerinden Fikret Ali adında bir oğulları olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çeken gözde çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığı, Atay'ın eşi Hazal Kaya'yı aldattığı konuşuldu. İhanet haberleri gündem olurken, ikiliden yeni bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya ve Atay hakkında ihanet iddiası ortaya atıldı.
'2. Sayfa', "Zavallı kız kocasının gizli çapkın olduğunu nereden bilsin" yazıp isim vermeden iddialarda bulundu. Sayfada yer alan iddianın Ali Atay ve Hazal Kaya olduğu düşünüldü. Sosyal medyada hızla yayılan söylenti sonrası Ali Atay Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alarak TT (Tred Topic)oldu.
Ali Atay'ın adının böyle bir haberde anılmasınden saatler önce eşi Hazal Kaya ise evlendikleri günden bir paylaşım yaparak, yıl dönümlerini kutladı.
Kaya paylaşımına, "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım" notunu düştü.
Hazal Kaya, ardından sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden de 2014 ve 2019 yıllarında eşi Atay ile çekilen iki fotoğraf karesini paylaştı.
Diğer hamle de Ali Atay'dan geldi. Hazal Kaya'nın dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni filminin fragmanı yayınlandı. Ali Atay, fragmanı 'Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum' notuyla Twitter sayfasında paylaştı. Kaya ise 'Sevgilim' diyerek karşılık verdi.
İhanet iddialarının ardından gelen paylaşımlar kafaları karıştırdı.