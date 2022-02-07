Haberler Magazin Evlilik yıldönümünde gizli çapkınlık iddiası! Ali Atay, eşi Hazal Kaya'yı aldattı mı?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmiş, mutlu evliliklerinden Fikret Ali adında bir oğulları olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çeken gözde çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığı, Atay'ın eşi Hazal Kaya'yı aldattığı konuşuldu. İhanet haberleri gündem olurken, ikiliden yeni bir paylaşım geldi. İşte detaylar...