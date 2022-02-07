İrem Derici ve Cem Belevi’nin aşk iddialarına verdikleri kaçamak cevaplar dikkat çekti

Cem Belevi ve İrem Derici, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla Cihangir'de objektiflere takıldı. İkili, 34 yaşındaki Belevi'nin yeni projesi için kutlama yemeği düzenlendiğini söyleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen İrem Derici ile Cem Belevi, önceki akşam Cihangir'de arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikili, aşk iddialarını yanıtlamazken sorulara kaçamak cevap vermeleriyle dikkat çekti.
Cem Belevi ve İrem Derici, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla Cihangir'de objektiflere takıldı. İkili, 34 yaşındaki Belevi'nin yeni projesi için kutlama yemeği düzenlendiğini söyleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ"
Belevi, "Yeni projemizin kutlama yemeği için bir aradayız, gece gündüz bu projeye çalışıyoruz. Fragman yayınlandı ama bu daha başlangıç, buz dağının görünen kısmı" şeklinde konuştu.
34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici ise, kendisine yöneltilen sorular karşısında "Ben bilmem, Cem'iyet Bey bilir" diyerek kahkaha attı.
Oyunculuk performansı çok konuşulan şarkıcı, "Bu projede ilk kez kendimi oynadım. Tek problemim çok botoksum, yoksa daha iyi rol yapabilirdim. Ama botokssuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi" ifadelerini kullandı.
İDDİALARI YALANLAMADILAR
Geçtiğimiz yazdan bu yana haklarında aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan Derici ve Belevi muhabirlerin aşk sorularına verdikleri cevaplarla ise adeta aşklarını ilan etmiş oldular. İddiaları yalanlamayan çiftin, sorular karşısındaki eğlenceli tavırları gözlerden kaçmadı.
Muhabirlerin "Aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna Derici, soruların cevabını yeni projede öğreneceksiniz diyerek, " Bugün bizi zorlamayın be" diyerek aşk sorularına kaçamak cevap verdi.