Kanserle mücadele eden Fulden Uras sevenlerinden dua istedi

Uzun yıllardır meme kanseri ile savaşan Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Annesini de kanserden kaybeden Fulden Uras o dönem "Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor…" demişti.
53 yaşındaki şarkıcı Fulden Uras, daha önce meme kanserine yakalanmış ve birçok kez ameliyat olmuştu. Hastalığı tekrar nükseden Fulden Uras, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden ameliyat olduğunu belirtirken, sevenlerinden dua istedi.
Uzun yıllardır meme kanseri ile savaşan Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Annesini de kanserden kaybeden Fulden Uras o dönem "Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor…" demişti.
Daha önce defalarca bıçak altına yatan Fulden Uras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden ameliyata olduğunu duyurdu.
Hasta yatağından paylaşımda bulunan Fulden Uras, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve sevenlerinden dua istedi.
"SAĞ MEME İLE BAŞIM DERTTE DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Hastalığının nükseden Fulden Uras, İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yeniden meme kanseriyle mücadele etmeye başlayan şarkıcı, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum.
Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok" ifadelerini kullandı.
"AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ"
Ameliyattan sonra hasta yatağından bir video paylaşan Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.