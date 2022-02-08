Kanserle mücadele eden Fulden Uras sevenlerinden dua istedi

Uzun yıllardır meme kanseri ile savaşan Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Annesini de kanserden kaybeden Fulden Uras o dönem "Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor…" demişti.