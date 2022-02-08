Şeyma Subaşı yakın arkadaşlarını Miami’de ağırladı

Şeyma Subaşı, çalkantılı geçen bir süreçten sonra geçen temmuzdan beri mutlu mesut bir ilişki yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşıyor.
Her hareketi olay olan, çalkantılı aşk hayatıyla dillerden düşmeyen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkilerine tam gaz devam eden Subaşı, bir süredir Miami'de yaşıyor. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşları, geçtiğimiz günlerde Subaşı'yı ziyarete gitti. Subaşı ve milyarder sevgilisi Alsaloussi, sosyetik misafirlerini lüks teknelerinde ağırladı.
Şeyma Subaşı, çalkantılı geçen bir süreçten sonra geçen temmuzdan beri mutlu mesut bir ilişki yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşıyor.
Sosyetik isimler ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye gitti. Sosyetik isimler, Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı'nı ziyaret etti.
Dila Tarkan, ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye gitti. Dila Tarkan, İstanbul'da sık sık görüştüğü yakın arkadaşı Şeyma Subaşı ile kavuştu.
Şeyma Subaşı ve milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi, Miami'de kendilerini ziyaret eden arkadaş grubunu lüks teknelerine misafir edip, tekne turu yaptı.
Sabah Gazertesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi, arkadaşları olan bu grubu lüks teknelerine misafir etmiş. Sevgilisi Alsaloussi ile birlikte teknede öyle bir ağırlama yapmışlar ki, bizim genç sosyetikler bile etkilenmiştir herhalde.
Kahvaltıyla başlayan ve akşamüstü partisiyle sona eren tekne davetinde, Şeyma ile sevgilisi misafirlerine bir tek kuş sütü ikram etmemiş!
Anlayacağınız milyarder enişte namına yakışır bir ağırlama yapmış. Artık Miami'ye gidecek Türkler, tanıdık tanımadık Şeyma'nın kapısını çalarsa şaşmam!
Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz haftalarda kahverengi tulumu ve gözlükleriyle kamera karşısına geçmiş, art arda yayınladığı fotoğraflara şu mesajı yazmıştı:
"HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONUÇLANIR"
"Bazen insanlar beklentilerini o kadar yükseltir ki bu genellikle ilişkilerinde (genel olarak aile ve arkadaşlar) hayal kırıklığıyla sonuçlanır..."
"Ama aslında bu senin beklentinle ilgili değil, o kişinin o beklentiyi karşılama kapasitesiyle ilgilidir. Bazı insanlar yapamaz. Bu yüzden artık ilişkilerimde yeterince saygı ve sevgi bekliyorum. Daha fazla değil, olması gerektiği kadar."