Haberler Magazin Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse ve eşi Fulden Köse boşandı

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse; zina, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, haysiyetsiz yaşam sürme ve sadakatsizlik ve şiddetsiz geçim nedeniyle, 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istemiyle boşanma davası açmıştı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden gizlilik kararı bulunan çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.