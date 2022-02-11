Boşanacakları iddia edilmişti! Hamdi Alkan’dan yanıt geldi

Hamdi Alkan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir pasajda objektiflere yansıdı. Hayli tedirgin olduğu görülen Alkan'a son dönemde eşi Selen Görgüzel'le evliliklerinde büyük kriz olduğu ve bir süredir evlerini ayırdıkları iddiaları soruldu.
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile evliliklerinde kriz olduğu, boşanma hazırlığı içinde oldukları ve evleri ayırdıkları konuşulan Hamdi Alkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Alkan, haklarında çıkan o iddilara açıklama getirdi.
Hamdi Alkan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir pasajda objektiflere yansıdı. Hayli tedirgin olduğu görülen Alkan'a son dönemde eşi Selen Görgüzel'le evliliklerinde büyük kriz olduğu ve bir süredir evlerini ayırdıkları iddiaları soruldu.
Son günlerde aralarındaki sorunları aşamadıkları ve eşi Görgüzel'e boşanma davası açacağı söylenen ünlü isim, basın mensuplarının ısrarlı soruları üzerine şöyle konuştu:
Alkan, "Bir şey söyleyeceğim memlekette daha önemli mevzular var. Hepinizi çok seviyorum. Annem yoğun bakımda şu an başka boyuttayım, her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen hanımın doğum günü var ona sorun" ifadelerini kullandı.
Hamdi Alkan'ın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendi doğum gününde yaptığı paylaşımın altına eşi Selen Görgüzel'den yorum ve beğeni gelmemiş, bu hamleyle ikilinin evliliklerindeki kriz iddialarını güçlendirmişti.
Ünlü isim, bir mekanda doğum gününü kutlayacak olan eşinin düzenlediği partiye katılıp katılmayacağı soruları üzerine ise "Giderim herhalde" yanıtını verdi.
Aynı akşam Kuruçeşme'de bir mekanda 43'üncü yaşını kutlayan Selen Görgüzel'e eşinin sorulması üzerine; ''Hamdi Alkan benim eşim. Ayrıca Türkiye'nin en önemli sanatçılarından. Benim eşim olması dışında onun da projeleri var. Kendisi şu an bir sette. İşi biter bitmez gelecek" dedi.
Ünlü isim, sözlerine; "Ayrıca benim bütün sahnelerimde 'Hamdi nerede?' Sorusu çok soruluyor. Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Kendisi benim asistanım ya da menajerim değil. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz. Ama işlerini bitirdikten sonra yanıma gelecek" diye devam etti.
Gazetecilerin, ''Demet Akalın ve Okan kurt sürekli beraberler. Sizce Demet Akalı, Okan Bey'i her yere taşıyor mu?'' sorusuna, ''Onlar iş anlamında da beraberler. Benim eşimde işten anlıyor olsa çalışır mıydım? Hayır çalışmazdım. Ben kocamı iş alanımda, sürekli yanımda istemiyorum'' diyerek son noktayı koydu.
Gündüz Nişantaşı'nda görüntülenen ve eşinin doğum günü partisine "Giderim herhalde" yanıtını veren Hamdi Alkan da kutlamada yerini aldı.