Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson’ın romantik yorumlaşmaları olay oldu

Geçtiğimiz sene İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katıldı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 26 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle olay oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncunun son paylaşımına sevgilisi Thor Saevarsson'dan gelen romantik yorum dikkat çekti. Deniz ise bu yoruma kayıtsız kalamadı. Aşıkların romantik yorumlaşmaları sosyal medyada olay oldu.
Geçtiğimiz sene İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katıldı.
Saçlarını sarıya boyatarak imaj yenileyen Deniz, gecede '2021 Yılının Global Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
DİKKAT ÇEKEN YORUM
Ödül töreninden fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz'e sevgilisinden yorum gecikmedi.
Saevarsson, 2 ay önce Boğaz Köprüsü'nde "Evet!" yanıtını aldığı ünlü oyuncuya, "Karım..." diyerek, seslendi.
Ünlü oyuncu ise nikah masasına oturmaya hazırlandığı Thor Saevarsson'a, "Kocam..." yanıtını verdi. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin, yaz aylarında dünyaevine girecekleri konuşuluyor.
"EVET' DEDİM!"
Öte yandan evlilik teklifi sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Takipçileri ise Deniz'in tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.
Öte yandan, saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu son olarak saç rengini daha da açarak adeta barbie bebeğe dönüştü.
"ROBOT SOPHIA DİYEBİLİR MİYİZ?"
26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, yeni imajını; "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.