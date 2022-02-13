Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson'ın romantik yorumlaşmaları olay oldu

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile şimdilerde evlilik hazırlığı içinde olan 26 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, her hareketiyle olay oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncunun son paylaşımına sevgilisi Thor Saevarsson'dan gelen romantik yorum dikkat çekti. Deniz ise bu yoruma kayıtsız kalamadı. Aşıkların romantik yorumlaşmaları sosyal medyada olay oldu.