Haberler Magazin Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

'Salt Bae' hareketiyle tüm dünyada tanınan 38 yaşındaki ünlü kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve her paylaşımı olay oluyor. Son olarak ünlü işletmeci, sevgililer gününü erken kutladı. Gökçe, o paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.