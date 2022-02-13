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Haberler Magazin Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

'Salt Bae' hareketiyle tüm dünyada tanınan 38 yaşındaki ünlü kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve her paylaşımı olay oluyor. Son olarak ünlü işletmeci, sevgililer gününü erken kutladı. Gökçe, o paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

13.02.2022, 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022, 09:55

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

Son dönemde restoranındaki fiyatlarla gündeme gelen ve yabancı basının da dikkatini çeken ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan işletmeci Nusret Gökçe, son olarak dana ile verdiği pozla 'Sevgililer Günü'nü kutladı.

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

"ERKEN KUTLADIK"

14 Şubat'tan iki gün önce paylaşım yapan Nusret, paylaşımına; "Biz biraz erken kutladık" notunu düştü.

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

Instagram'da yaklaşık 43 milyon takipçisi olan Nusret Gökçe'nin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

ÜLKE İSİMLERİNİ KARIŞTIRDI

Öte yandan Nusret, geçtiğimiz ay Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na yönelik bir paylaşım yapmıştı.

Nusret Gökçe sevgililer gününü erkenden kutladı

Gönderisinde "Yakında Avusturya Açık'tayım" ifadelerini kullanan 38 yaşındaki işletmecinin, ülke isimlerini karıştırması sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar tarafından ti'ye alınmıştı.