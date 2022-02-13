Seren Serengil yıllar sonra sahnede yerini aldı

Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık problemleriyle boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, operasyon geçirmek zorunda kalan Serengil, Batum'un ardından İstanbul'da da konser verdi.
50 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, kilo vermek uğruna yaptırdığı ameliyat sonrasında Dumping Sendorumuna yakalanmış, 70 kilodan 43,5 kiloya kadar düşmüş ve sağlığını günden güne kaybetmişti. Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil geçtiğimiz aylarda da 'geri dönüşüm' ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra ekranlara geri dönen Serengil, yavaş yavaş sağlığına kavuşarak şimdi de sahnelere geri döndü. 17 yıl aradan sonra sahneye çıkan Serengil Batum'da sevenleriyle buluşmuştu. Şimdi de İstanbul Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne alan Serengil, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Serengil, önceki akşam Serdar Ortaç ile Maslak'a bulunan bir mekanda sahne aldı. Ortaç'ın ardından dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, ilk olarak basın mensuplarıyla sohbet etti.
"ÇOK MUTLUYUM"
Ünlü isim, "17 yıl önce sahneyi bıraktım. Geçen hafta Batum'da ilk konserimi verdim, ikinci durağımda burası oldu. Bugüne kadar hep yüksek, kaliteli gazinolarda çalıştım. Hem müşteri kalitesi, hem mekanın güzelliği benim için çok önemliydi. 17 yıldır kafamdaki düşünce de bu şekildeydi. Hep güzel gazinoda çıkayım diyordum. Böyle güzel bir yerde çıkıyorum o nedenle çok mutluyum" sözleriyle duygularını dile getirdi.
"BEN EKSİK KALMIŞTIM"
"Yaklaşık 20 yıldır televizyonda kariyer yaptım. İyiydim ama bu sene Sibel Can ve Hülya Avşar başta olmak üzere tüm rakiplerim gazinolara geri döndü. Bir tek ben eksik kalmıştım. Çok özledim zaten sahneleri. Yıllarca İbrahim Tatlıses, Selami Şahin gibi dev kadroların solistliğini yaptım. Şimdi yeniden gazino günlerini yaşatmak lazım. Çünkü bu kültür bizim, bize ait. O nedenle de ayrı mutluyum" dedi.
Cihan Nacar imzalı kıyafetleriyle dikkat çeken Serengil, muhabirlerin 'Sahne kıyafetleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna da yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"ŞIKLIK DEMEK İLLA Kİ ÇOK AÇIKLIK DEMEK DEĞİL"
"Bu yıl bütün dünya markaları kapalı elbiseler yaptılar. Açık modası hiç yok aslında. bizde pek olmasa da dünya markalarında kapalı seksilik ön planda. Ben yıllardır basında da normal hayatta da hep zevkli giyinen insan olarak anıldım. Şıklık demek illa ki çok açıklık demek değil. Ben popçu değil solist olduğum için çizgimiz bozulmamalı diye düşünüyorum.
PROGRAMINI YARIM SAAT UZATTI
Yaklaşık bir buçuk saat süren performansını istek üzerine yarım saat daha uzatan Seren Serengil, sahneden alkışlar eşliğinde indi. Ünlü ismi, dinlemeye gelenler arasında Şebnem Demir, Erol Köse, Bircan Bali- Ömer Gezen, Murat Karabova, Arto gibi ünlü simalarda yer aldı.