Seren Serengil yıllar sonra sahnede yerini aldı

"BEN EKSİK KALMIŞTIM"



"Yaklaşık 20 yıldır televizyonda kariyer yaptım. İyiydim ama bu sene Sibel Can ve Hülya Avşar başta olmak üzere tüm rakiplerim gazinolara geri döndü. Bir tek ben eksik kalmıştım. Çok özledim zaten sahneleri. Yıllarca İbrahim Tatlıses, Selami Şahin gibi dev kadroların solistliğini yaptım. Şimdi yeniden gazino günlerini yaşatmak lazım. Çünkü bu kültür bizim, bize ait. O nedenle de ayrı mutluyum" dedi.