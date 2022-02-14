Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol cephesinden yeni gelişme!

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi.
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. İkili iddiaları yalanlasa da Buse Varol'un alyansını çıkarması ve sosyal medya temizliği konuşulanları güçlendirmişti. Son olarak, kızları Eliz'in doğum gününde ayrı olan çiftin, oğulları Burak'ın doğum gününü birlikte kutladıkları ortaya çıktı. Alişan ve Buse Varol günler sonra yan yana çocuklarıyla aile pozu verdiler.
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi.
Ünlü çiftin kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan Alişan ile Buse Varol'dan kötü haber gelmişti. Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, kızı Eliz için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi verirken Alişan ise ailesi ile eşi olmadan kızının 1. yaşını kutlamıştı. Sosyal medya paylaşımlarının ele verdiği olay sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelen çifttin boşanma dilekçelerini verdikleri öğrenilmişti.
Oğulları Burak'ın doğum günü olan çiftin bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken önceki gün bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol çiftinden Buse Varol, önceki gün bir otelde arkadaşlarıyla dertleşti. Otel çıkışı görüntülenen Varol, boşanma haberleriyle ilgili konuştu.
"AYNI EVDE YAŞIYORUZ"
Gazetecilerle konuşan Varol, evleri ayırmadıklarını ifade ederek, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz" dedi. Evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, bunun sorulması üzerine şöyle konuştu:
"Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum."
Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" dedi.
"BİR YERE GİTTİĞİMİZ YOK"
Oyuncu, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki. Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok" diye yanıt verdi. Varol, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de söyledi.
Oğulları Burak'ın doğum gününde Alişan ve ailesi ile birlikte bir araya gelip gelmeyecekleri sorulan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak, okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık üç yaşında olduğu için o da arkadaşlarıyla olmak istiyor."
Geçtiğimiz günlerde kızına doğum günü partisi düzenleyen Buse Varol, oğlu Burak için özel bir kutlama yapmayacaklarını belirtmişti ama çift oğullarına Harry Potter temalı bir yaş günü partisi düzenledi. Oğulları Burak'ın doğum günü olan çiftin bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.
Paylaşımları çiftin oğullarının doğum gününü birlikte kutladıklarını ortaya çıkardı. Alişan'ın yaptığı paylaşımda eşini 'Cadı şapkasına' etiketlemesi dikkatli gözlerden kaçmadı. 'Bilerek mi yaptı?' bilinmez ama çifttin bu karesi bile hayranlarını sevindirmeye yetti. Buse Varol ise oğlunun doğum gününde imalı bir paylaşımda bulunup daha sonra düzeltmeyi tercih etti.
Varol paylaşımına, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.
Buse Varol, ima dolu paylaşımını düzeltti. Varol, yaptığı paylaşımında, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.