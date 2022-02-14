Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse Varol cephesinden yeni gelişme!

Oğulları Burak'ın doğum gününde Alişan ve ailesi ile birlikte bir araya gelip gelmeyecekleri sorulan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak, okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık üç yaşında olduğu için o da arkadaşlarıyla olmak istiyor."