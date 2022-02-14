Haberler Magazin Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran Pınar Deniz aşk acısı çekiyor

Oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaza oyuncu Yiğit Kirazcı ile yaşadığı sürpriz aşk ile damga vurmuştu. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından çift, birlikteliklerini ilan etmişti. Güzel oyuncu, "Aşk 101" ve "Yargı" dizilerindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile çok yakıştırılsa da, Kirazcı ile doludizgin bir aşk yaşıyordu. Gözde çift olarak görülen Deniz ve Kirazcı cephesinde kötü haber gelmiş, ayrılığı sosyal medya ele vermişti. Şimdilerde ise güzel oyuncunun aşk acısı çektiği ve sette gözyaşlarına boğulduğu iddia edildi.