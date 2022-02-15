Haberler Magazin Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi!

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde Paris'e tatile gitmiş ve Paris dönüşünde ayrılık kararı almıştı. Ayrılık sonrası sessizliklerini koruyan ve açıklama yapmayan ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Koç sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla Özdemir'e evlenme teklif etti. Güzel oyuncu ise 'evet' yanıtını verdi.