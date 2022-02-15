Oğuzhan Koç’tan sevgilisi Demet Özdemir’e evlenme teklifi!

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düşecek bir karar aldılar.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde Paris'e tatile gitmiş ve Paris dönüşünde ayrılık kararı almıştı. Ayrılık sonrası sessizliklerini koruyan ve açıklama yapmayan ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve kısa bir süre önce barışmıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Koç sevgililer gününde hazırladığı organizasyonla Özdemir'e evlenme teklif etti. Güzel oyuncu ise 'evet' yanıtını verdi.
Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düşecek bir karar aldılar.
Oğuzhan Koç, sevgililer gününde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubunun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyon'da 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine Demet Özdemir 'evet' dedi.
YAKIN ZAMANDA AYRILMIŞLARDI
Geçtiğimiz aylarda baş başa Paris'e giden 29 yaşındaki oyuncu ile 36 yaşındaki şarkıcının, İstanbul'a döndüklerinde yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.
Özdemir, annesi Ayşen Şener'in rahatsızlığı sebebiyle onunla daha çok ilgilenebilmek için aldığı kararı sevgilisi Koç'a iletmişti. Daha sonra buluşup konuşan çift, arkadaş kalarak ilişkilerini bitirmeye karar vermişti.
Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un barıştıkları ortaya çıktı. Oğuzhan Koç, jüri üyesi olduğu yarışma programındaki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti.
İkilinin astrolog Zeynep Turan'ın "hüzünsüz neşe olmaz" sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladı.
Ancak nazara gelen ünlü çiftin ayrılığı kısa sürdü. Birlikteliklerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ikilisinden beklenen müjdeli haber geldi.
Çift geçtiğimiz hafta ayrılığa daha fazla dayanamamış ve barışmıştı.Ünlü çiftin ne zaman dünyaevine gireceği ise merak konusu.