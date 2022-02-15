Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme!

Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini öne süren Deniz Bulutsuz, mahkemeye giderek şikayetçi olmuştu. Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılırken, Güven'in şikayetçi olması sonrası Bulutsuz hakkında da 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Sabah'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan davanın bugün görülen duruşmasına Deniz Bulutsuz, avukatlarıyla birlikte katıldı. Ozan Güven ise duruşmaya katılmadı. Ozan Güven'in şoförü Hasan Doğan tanık olarak mahkeme huzurunda dinlendi.