Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme!

''BU BİR ARBEDE DEĞİL''



Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un iki tanığının davanın seyrine etki etmeyeceği sebebiyle dinlenmemesine, Bulutsuz'un çenesindeki iz için raporun beklenmesine, Adli Tıp Kurumundan kati rapor alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Son kez söz alan Deniz Bulutsuz, '' Karşı taraf devamlı arbede yaşandığını söylüyor. Arbede iki insanın arasında geçer, burada yaşana öyle bir şey değil. Benim raporum ve karşı tarafın raporu ortada. Bu bir arbede değil.'' dedi.

