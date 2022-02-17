Sevgilisinden ayrıldı, oyunu bıraktı! Hazım Körmükçü’den açıklama geldi

Damla Cercisoğlu yazıp yönettiği tiyatro oyununda, bir ay önce ayrıldığı Hazım Körmükçü ile başrolü paylaşıyordu.
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hazım Körmükçü ve meslektaşı Damla Cercişoğlu, yaklaşık 25 gün önce yollarını ayırmıştı. Bir tiyatro oyunununda başrolleri oynayan ikili, 14 Şubat'taki gösteri sonrasında tartıştı. Körmükçü bunun ardından oyunu bırakma kararı aldı. Oyunun genel sanat yönetmeni Hakan Altıner, sosyal medya hesabından bir paylaşıma bulunup, "Mesleğimiz her şeyden önce zeka ve ahlak işidir. Buna sahip olmayanlar, ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, kaybolup giderler." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
Damla Cercisoğlu yazıp yönettiği tiyatro oyununda, bir ay önce ayrıldığı Hazım Körmükçü ile başrolü paylaşıyordu.
"BU GECE BAŞLAMADAN BİTMİŞTİR"
Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun, Sevgililer Günü'nde gösterimi sonrası Hazım Körmükçü rolünden ayrıldığını sosyal medyadaki "Bu gece benim için başlamadan bitmiştir" paylaşımıyla duyurdu.
'EŞYA KRİZİ'
Cercisoğlu, oyuncu ile 4.5 ay birlikte olduklarını ve 25 gündür ayrı olduklarını ifade ederek, kavganın eşya krizinden kaynaklandığını söyledi. Oyuncu, şu açıklamayı yaptı:
"25 gün evvel kendi kendine bağırıp çağırmak suretiyle evi terk etti. 'Eşyalarımı sonra alırım' dedi. Fakat bu süre zarfında birlikte hazırladığımız oyunu prova etmeye devam ettik çünkü bu bir iş ahlakıdır. Rolünü de çok güzel oynuyordu. Oyunun ilk gösterimi 14 Şubat'ta oldu. O gün bana evlenme teklifi edeceğini söyleyince oyuncu arkadaşlar 'kabul etmez' diyerek kendisini vazgeçirmiş."
Ünlü isim, sözlerine; "Güzel bir oyun çıktı ve böyle bir teklif olmadı. Oyun sonrasında kuliste konuşurken 'Eşyalarını ne zaman alırsın' denince sinir krizi geçirdi. Sonuç olarak oyundan ayrıldı, rolünü de Yunus Günçe oynayacak" diye devam etti.
"PROFESYONELLİK BİR YERE KADAR"
Hazım Körmükçü, oyunu neden bıraktığını; "Kendisi evlenmeyi düşündüğüm kişiydi. Doğum günüm olan 30 Ocak'ta evlenecektik ancak evlenme teklifi yapmamıştım. Birlikte yaşıyorduk. Ayrıldığımız süre zarfında zaten evde kalmıyordum. Oyunumuzu oynadık, birbirimizi tebrik ettik.
Akşam 12'ye doğru Damla telefon açtı 'Hazım sen eşyalarını ne zaman alacaksın?' dedi. Oyun oynamışız, güzel geçmiş, zaten Sevgililer Günü. Bu saatte insan bunun için aranır mı? Yangından mal kaçırır gibi. Sonuç itibariyle eşyalarımı alacağımı söyledim. Öfke krizine girmişim öyle mi? Külliyen yalan! İki şahidim var.
Oyundan ayrılma konusuna gelirsek profesyonellik de bir yere kadar. Karşı tarafın duygusuzca hareket etmesi beni çok kırdı. Profesyonel bir oyuncuyum ama sonuçta insanım. 'Kıskançlık nedeniyle tartıştılar' diye Haber çıkmış. Ancak genimde kıskançlığın K'si yok! Çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Zaten Erman karakterini benden hareketle yola çıkarak yazmıştı. Yunus Günçe'ye de başarılar diliyorum. Sevdiğim bir arkadaşımdır, keyfini çıkarsın" sözleriyle anlattı.
"MESLEĞİMİZ ZEKA VE AHLAK İŞİDİR"
Oyunun genel sanat yönetmeni Hakan Altıner, sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı ve "Bu güzel mesleğimiz her şeyden önce zeka ve ahlak işidir. Buna sahip olmayanlar, ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, kaybolup giderler. Her gidenin yerine bir başkası gelir ve perde açılmaya devam eder" notunu düştü.
Körmükçü ise Altıner'in sözleri üzerine; "Hakan Altıner ustam ve büyüğümdür. O da öyle bilir ki kıdem olarak sahnedeki en büyük kişi kimse gala gecesindeki oyunda emeği geçenlerin sahneye davet eder. Oyunda Burçin (Bildik) kardeşime gala sunumunu yaptırmış olması son derece kırıcı bir durumdu. Herkesi kendi ahlakı ve zekasını sorgulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.