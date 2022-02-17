Sevgilisinden ayrıldı, oyunu bıraktı! Hazım Körmükçü’den açıklama geldi

Oyundan ayrılma konusuna gelirsek profesyonellik de bir yere kadar. Karşı tarafın duygusuzca hareket etmesi beni çok kırdı. Profesyonel bir oyuncuyum ama sonuçta insanım. 'Kıskançlık nedeniyle tartıştılar' diye Haber çıkmış. Ancak genimde kıskançlığın K'si yok! Çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Zaten Erman karakterini benden hareketle yola çıkarak yazmıştı. Yunus Günçe'ye de başarılar diliyorum. Sevdiğim bir arkadaşımdır, keyfini çıkarsın" sözleriyle anlattı.