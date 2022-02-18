Haberler Magazin Miray Daner ile Oğulcan Engin'den evlilik sorularına yanıt yok!

Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sekiz yaş büyük sevgilisi Oğulcan Engin ile aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner'in evlilik yolunda ilerledikleri magazin gündeminde bir süredir konuşuluyordu. Ünlü çift, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. İkiliye yöneltilen evlilik sorularına ise çiftten yanıt gelmedi.