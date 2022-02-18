Miray Daner ile Oğulcan Engin’den evlilik sorularına yanıt yok!

Sinan Engin ile şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam oyuncu sevgilisi Miray Daner'le birlikte Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sekiz yaş büyük sevgilisi Oğulcan Engin ile aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner'in evlilik yolunda ilerledikleri magazin gündeminde bir süredir konuşuluyordu. Ünlü çift, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. İkiliye yöneltilen evlilik sorularına ise çiftten yanıt gelmedi.
Sinan Engin ile şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, geçtiğimiz akşam oyuncu sevgilisi Miray Daner'le birlikte Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
El ele mekandan çıkan çiften Engin'e, muhabirler "Oğulcan Bey, Miray Hanım'a evlilik teklifi ettiğiniz ve yazın evleneceğiniz haberleri doğru mu?" sorusunu yöneltti.
Oğulcan, "Sonra konuşalım bunları arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi. Miray Daner'in, çenesine ve yüzüne yaptığı işlem ise dikkatlerden kaçmadı.
"ÇENENE NE OLDU?"
Zaman zaman sevgilisiyle verdiği aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan Miray Daner'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınladığı gönderideki bir detay hayranlarının radarına takılmıştı.
Takipçileri, genç oyuncunun çenesine dolgu yaptırdığını iddia etmişti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma; "Çenene ne oldu?", "Dolgu biraz fazla olmuş", "Neden yaptın bunu kendine?" şeklinde yorumlar gelmişti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Daner'in fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığı yönünde görüş bildirmişti.
Öte yandan ünlü çift, daha önce Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplamıştı. Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.
AŞKINI BÖYLE İLAN ETTİ
Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından gözler önüne sermişti. Güzel oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı.