Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sahnede hayranlarıyla dertleşti

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Yaklaşık iki buçuk saat konser veren Tatlıses, bir hayranının, "Sen çok büyüksün İbo!" şeklindeki tezahüratına kayıtsız kalmadı.
70 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, her hareketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Son zamanlarda özellikle özel hayatıyla gündeme gelen, açıklamalarıyla olay yaratan Tatlıses, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. 12 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Hayranlarıyla dertleşen Tatlıses, "Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler?" ifadeleriyle dikkatleri çekti.
Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Yaklaşık iki buçuk saat konser veren Tatlıses, bir hayranının, "Sen çok büyüksün İbo!" şeklindeki tezahüratına kayıtsız kalmadı.
Habertürk'ün haberine göre; 70 yaşındaki şarkıcı, "Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? Madem yokum onca zaman ne yapabildiler? İşte şimdi buradayım!" diye konuştu.
"ALLAH 'YÜRÜ YA KULUM' DERSE KİMSE ONA 'DUR' DİYEMEZ!"
Ünlü isim, uzun yıllar sonra ilk konserini geçtiğimiz sene Eylül ayında İstanbul Kuruçeşme'de gerçekleştirmişti. İbrahim Tatlıses, sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşadı.
İbrahim Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlamış ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
"10 GÜN PROVA YAPTIM"
Ayrıca sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, "Süperim süper. Beni izlemeye gelen, dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Ben yıllardır evde oturuyordum, şimdi buradayım. 10 gün prova yaptım." diye konuşmuştu.
DOĞDUĞU EV MÜZE OLUYOR
Öte yandan Tatlıses'in, Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalanmıştı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz.
Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor." demişti.