Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sahnede hayranlarıyla dertleşti

İbrahim Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlamış ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.