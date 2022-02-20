Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta ünlü sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini bile ifade etmişlerdi. Ancak geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da görünen kişinin Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.