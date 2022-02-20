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Haberler Magazin Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık'ın son sağlık durumu...

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık'ın son sağlık durumu...

Sekiz sene önce spor sonrasında gittiği sauna çıkışında dengesini kaybedip düştü. Şiddetli çarpmanın ardından beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor. Kenan Işık'ın yakın arkadaşı Ozan Zeybek ünlü sanatçının sağlık durumuna dair açıklama yaptı. İşte detaylar...

20.02.2022, 15:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022, 15:49

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

Son olarak 2 yıl önce eşi Beril Işık'tan haber gelmişti. 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması geldi.

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

Acı olay; Tarihler 21 Mart 2014'ü gösterdiğinde yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster efsane sunucusu Kenan Işık, gittiği spor salonunda gittiği sauna sonrası düşerek kafasını yere çarptı.

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Hemen hastaneye kaldırılan Işık'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Kenan Işık 4 saat süren bir ameliyata alındı. Ancak o günden sonra bir daha ayağa kalkamadı.

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

Yakın arkadaşı Ozan Zeybek ise A Spor'da Kenan Işık'ın son halini anlattı. Zeybek, yıllardır komada olan Işık hakkında şu açıklamaları yaptı:

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

"AİLESİ TARAFINDAN ÇOK İYİ BAKILIYOR"

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur.

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor..."

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncunun söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyewn eşi son durumunu, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip ediyor.

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." sözleriyle anlatmıştı.

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

NE OLMUŞTU?

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık, 8 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya girmişti. Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edilmişti.

Yakın arkadaşı açıkladı! Ünlü sunucu Kenan Işık’ın son sağlık durumu...

Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta ünlü sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini bile ifade etmişlerdi. Ancak geçtiğimiz yıllarda Bodrum'da görünen kişinin Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.