Cengiz Coşkun: “Bütün hayatım reyting rekorları kırar”

Malazgirt 1071 filminde başrolde yer alan ve Sultan Alparslan karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, Bi' Başka YouTube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. Dönem dizilerinin ve filmlerinin vazgeçilmez jönlerinden biri olan oyuncu, yakın zamanda farklı rollerle de seyirci karşısına çıkacağının müjdesini verdi. Hayatının en iyi ve en mutlu döneminde olduğunu anlatan Coşkun, bu noktaya gelene dek çok zorluklar yaşadığını anlattı. Çocuk yaşta ailesinden ayrılan ve tek başına yaşamaya başladığını söyleyen oyuncu, "Bütün hayatım dizi olsa reyting rekorları kırar. Bugüne kadar bütün kararlarımı hep kendim verdim. Kimsenin aklıyla fikriyle hiçbir zaman hareket etmedim. Geldiğim yerden gurur ve mutluluk duyuyorum. Arkaya baktığımda ya da birine sorduğunuzda kimse hakkımda kolay kolay bir şey söyleyemez" diye konuştu.

Senin için dönem dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu diyebilir miyim?

Aslında oynadığım dizilerden ve rollerden sonra böyle bir algı oluştu. Ama daha farklı rollerde de beni göreceksiniz.

Yapımcı ve izleyenler seni sürekli dönem dizisinde veya filmlerinde görmek istiyor ama senin bu konudaki tavrın ve kararın nedir?

Bana gelen projelerde ilk kriterim beni heyecanlandırması, içimi titretmesi ve kendimi projenin içinde görmemdir. Bu yüzden tarihi, günümüz veya gelecek her neyse benim için bir ayrım yok. Benim için önemli olan karakter. Ama belki dediğin gibi biraz tarihi karakterlere ara verebilirim.

Son olarak seni Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan rolüyle izliyoruz. Nasıl bir heyecan içindesin?

Şanlı tarihimizin birçok zaferi var. Malazgirt zaferi de bunların en önemlilerinden birisi. Bu zafer Anadolu'yu bizlere vatan yapan ve dünya tarihinin seyrini değiştiren bir zafer. Büyük Selçuklu Sultan'ı, Sultan Alparslan'ın mimarı olduğu büyük bir zafer. Dolayısıyla özellikle Sultan Alparslan'a hayat verdiğim ve bu projede olduğum için çok mutluyum. Çünkü her aktör hayatı boyunca tarihimizin büyük kahramanlarından biri olan Sultan Alparslan'ı canlandırmak ister. Benim de karşıma böyle bir senaryo ve karakter geldiğinde çok heyecanlandım.

Film çekimlerinde dublör kullanmadın ve bir kaza geçirdin. Neden dublör kullanmadın?

Böylesinin daha gerçek olduğuna inanıyorum. Benim fizyolojim ve üslubumla dublör arkadaşımın fizyolojisi uymayabilir. Çünkü bu uyumu yakalayabilmek çok kolay değil. Bu yüzden gerçekliğini bozmamak adına dublör kullanmamayı tercih ediyorum. Aksiyon sahnelerinde kendim oynuyorum. Sette geçirdiğim kazaya gelecek olursak; Filmin açılış sahnesinde arkadaşımla karşılıklı koreografi yaparken partnerimin elinden kılıcı fırladı ve zırhımı delip, kaburgama battı. Boşluğuma gelseydi çok büyük problem yaşayabilirdim ama çok şanslıydım. Daha önce de attan düştüm, belimde iki tane kırık oldu, baltayla yaptığım hareketlerde dirseğimi çatlattım. Bunlar dışında ayak parmağım kırıldı. Ellerimde zaten bir sürü kılıçtan kesik izleri var. Bu izler var ama bunlar aslında yaptığım işin tuzu biberi.