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Haberler Magazin Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

"Masumlar Apartmanı" dizisinin parlayan yıldızı ünlü oyuncu Merve Dizdar, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Baş başa yemek yiyen ikili, mekandan dört saat sonra ayrıldı. Görüntülendiğini farkeden Dizdar, "Siz nereden çıktınız?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

22.02.2022, 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022, 10:46

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda gizemli arkadaşıyla objektiflere takıldı. Erken saatlerde başlayan sohbet akşam saatlerine kadar uzarken, oyuncunun kahkahaları Nişantaşı sokaklarında yankılandı.

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

Milliyet'in haberine göre; Dört saatlik sohbet sonrası mekandan arkadaşıyla ayrılan Dizdar, görüntülendiğini fark edince, "Siz nereden çıktınız, nereden çıkmış olabilirsiniz?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi.

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

"İNGİLİZCE HOCAM"

Yanındaki arkadaşının kim olduğunu açıklayan oyuncu, "İngilizce hocam, ne oldu? Mark hocam, beraber bir şeyler yaptık. Dersimizi yaptık, şimdi dağılıyoruz" dedi.

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

İngilizce dersleri almaya başladığını söyleyen oyuncu, "İngilizcem birazcık olsun diye böyle bir karar verdim. Öğrenememişim zamanında, nedenini bilmiyorum da şimdi işte öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

Dizdar, "İngilizce bir proje olur mu ileride?" sorusuna, "Bilmiyorum, olur inşallah. Olmazsa da önemli bir şey olduğunu düşündüğüm için istedim" cevabını verdi.

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

"ÇOK İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Uzun bir aradan sonra 'Alice' müzikalinin başladığı hatırlatılan Merve Dizdar, "Biraz hamladığımı düşünüyorum ama oynamaya başlayınca alıştım hatırladım. 2.5 yıl falan oluyor pandemiden beri, şimdi daha iyiyiz yani. Daha da iyi olacak, seyircilerimiz çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

"Hamlamışım derken, ekip arkadaşlarınız da aynı düşüncede mi?" sorusuna Dizdar, "Hepimiz tabii ki, çünkü ezberi zor bir oyun. Performans isteyen bir oyun. O yüzden hepimiz bir afalladık ama şu an çok iyi topladık. Hatta daha da iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Seyircimizde çok memnun, salon dolu çok şükür" şeklinde konuştu.

Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

"KALBİMİN KAPILARINI KAPAMADIM"

"Yanınızda ne zaman sevgilinizi göreceğiz?" sorusuna ise oyuncu, "Bilmediğim soruları bana sormayın, kaç defa söyledim. Bilmiyorum. Aşka kalbimin kapılarını kapamadım. Kafam hiç oralarda değil, bambaşka yerlerde. Daha çok iş, güç. İngilizce, kariyer. Cevabı yok şu an için bu sorunun" yanıtını verdi.