Gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Dizdar şaşkınlığını gizleyemedi

"Hamlamışım derken, ekip arkadaşlarınız da aynı düşüncede mi?" sorusuna Dizdar, "Hepimiz tabii ki, çünkü ezberi zor bir oyun. Performans isteyen bir oyun. O yüzden hepimiz bir afalladık ama şu an çok iyi topladık. Hatta daha da iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Seyircimizde çok memnun, salon dolu çok şükür" şeklinde konuştu.