İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

İrem Derici, Yeşil Nesil Kartepe'de düzenlenen Karfest'te konser verdi. Beyaz kürkü ve gözlükleriyle büyük beğeni toplayan Derici sahnede halay çekmeyi ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki gün Kartepe'de konser verdi. Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Cem Belevi ile kısa bir küslük ve ayrılığın ardından barışan güzel şarkıcı, sahnede aşkını haykırdı. Derici, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Çok seviyorum. 38 beden oldum çünkü sadece aşık olunca kilo veriyorum" ifadelerini kullandı.
İrem Derici, Yeşil Nesil Kartepe'de düzenlenen Karfest'te konser verdi. Beyaz kürkü ve gözlükleriyle büyük beğeni toplayan Derici sahnede halay çekmeyi ihmal etmedi.
"KÜRKÜM SAHTE!"
Derici "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99.9 TL, kürküm sahte" diyerek on binlerce liralık sahne kostümü giyenlere taş attı.
Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile ilişkisiyle ilgili sorulara da, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını ilan etti.
Barıştığı sevgilisi Cem Belevi'ye aşkını sahneden haykırırken bir hayranı "Seni üzen ölsün" diye seslendi. Derici "Gebersin aşkım" sözleriyle cevap verdi.
"100 MİLYONU GÖRDÜM"
Seslendirdiği 'Tektaş' adlı şarkının hikayesini anlatan İrem Derici "Ünlü olunca ilk konserimde güzel bir para kazandım, tektaş aldım. Ama takamıyordum.
"Çakma şeyler bende güzel duruyor. Bunlar emanet duruyor. 'Satarım' diye düşünürken bu şarkı geldi. Yüzüğün parasıyla şarkıyı aldım."
"Aranjesini yaptırdım. Bana çok uğurlu geldi. Parmağıma takamadım ama YouTube'da 100 milyonu gördüm" dedi.