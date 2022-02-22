  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin İrem Derici sevgilisi Cem Belevi'ye aşkını böyle haykırdı

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi'ye aşkını böyle haykırdı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki gün Kartepe'de konser verdi. Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Cem Belevi ile kısa bir küslük ve ayrılığın ardından barışan güzel şarkıcı, sahnede aşkını haykırdı. Derici, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Çok seviyorum. 38 beden oldum çünkü sadece aşık olunca kilo veriyorum" ifadelerini kullandı.

22.02.2022, 16:28 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022, 16:28

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

İrem Derici, Yeşil Nesil Kartepe'de düzenlenen Karfest'te konser verdi. Beyaz kürkü ve gözlükleriyle büyük beğeni toplayan Derici sahnede halay çekmeyi ihmal etmedi.

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

"KÜRKÜM SAHTE!"

Derici "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99.9 TL, kürküm sahte" diyerek on binlerce liralık sahne kostümü giyenlere taş attı.

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

Ünlü şarkıcı Cem Belevi ile ilişkisiyle ilgili sorulara da, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını ilan etti.

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

Barıştığı sevgilisi Cem Belevi'ye aşkını sahneden haykırırken bir hayranı "Seni üzen ölsün" diye seslendi. Derici "Gebersin aşkım" sözleriyle cevap verdi.

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

"100 MİLYONU GÖRDÜM"

Seslendirdiği 'Tektaş' adlı şarkının hikayesini anlatan İrem Derici "Ünlü olunca ilk konserimde güzel bir para kazandım, tektaş aldım. Ama takamıyordum.

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

"Çakma şeyler bende güzel duruyor. Bunlar emanet duruyor. 'Satarım' diye düşünürken bu şarkı geldi. Yüzüğün parasıyla şarkıyı aldım."

İrem Derici sevgilisi Cem Belevi’ye aşkını böyle haykırdı

"Aranjesini yaptırdım. Bana çok uğurlu geldi. Parmağıma takamadım ama YouTube'da 100 milyonu gördüm" dedi.