Haberler Magazin İrem Derici sevgilisi Cem Belevi'ye aşkını böyle haykırdı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki gün Kartepe'de konser verdi. Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Cem Belevi ile kısa bir küslük ve ayrılığın ardından barışan güzel şarkıcı, sahnede aşkını haykırdı. Derici, "Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Çok seviyorum. 38 beden oldum çünkü sadece aşık olunca kilo veriyorum" ifadelerini kullandı.