İnternet fenomeni Selin Ciğerci’den spor pozu geldi

"Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek... Kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim, kardeşlerim, dostlarım. İyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım, tekrar 'Evet' dedi. İyi ki varsınız.