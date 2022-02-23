İnternet fenomeni Selin Ciğerci’den spor pozu geldi

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile ilişkisi ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Son zamanlarda bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci'nin eski halinden eser kalmadı.
Ünlü fenomen Selin Ciğerci, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak, kilo veren ünlü fenomen sosyal medya hesabından spor paylaşımı yaptı ve fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile ilişkisi ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Son zamanlarda bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci'nin eski halinden eser kalmadı.
Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'ye hayranlarından beğeni yağıyor.
Son olarak karın kaslarını göstermek için poz veren Ciğerci paylaşımına da "Karın kaslarım 'merhaba' demeye başladı" notunu düştü. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sık sık birlikte fotoğraf paylaşarak ve birbirlerine yorum yaparak aşklarını gözler önüne seriyor.
Selin Ciğerci, son olarak 4,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kırmızı elbisesiyle Çıra ile verdiği pozları paylaştı.
Gönderisine "Her sene aynı heyecan, 14 Şubat" notunu düşen ünlü isim, kısa sürede 126 binden fazla beğeni aldı. Fenomenin takipçileri, "Fotoğrafta Selin yok", "Gökhan'ı ilk kez Selin'in yanında kilolu gördük, şok", "Gökhan'ın yanındaki kim dedim, yakınlaştırıp baktım, Selin Ciğerci... Nasıl değişik çıkmış" gibi yorumlar yapıldı.
Gökhan Çıra ise, aynı fotoğrafları 1 milyon takipçili sosyal medya hesabından "Çok seviyoruz be baba, ne yapalım... Allah'ım ayırmasın" mesajını yazarak paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda 28'inci yaşını kutlayan Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken eski eşi Selin Ciğerci'ye sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifi etti.
"HAYATIMIN ANLAMI KADINIM TEKRAR 'EVET' DEDİ"
"Evet" cevabını alan Çıra, o anları da Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına duygusal bir not yazmayı ihmal etmeyen eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek... Kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim, kardeşlerim, dostlarım. İyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım, tekrar 'Evet' dedi. İyi ki varsınız.
Hepinizi çok seviyorum. Gelen, arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler gibi dost, abi, kardeş, abla aile edinmişim. Allah hepinizden razı olsun. Herkes kendini biliyor; tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın."