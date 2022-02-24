Arda Kural’dan gelen aşk itirafının ardından Yıldız Asyalı’dan açıklama geldi

Arda Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu.