Arda Kural’dan gelen aşk itirafının ardından Yıldız Asyalı’dan açıklama geldi

Uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Dün 2.Sayfa programına konuk olan Kural, ilk aşkı Yıldız Asyalı'dan bahsedince ünlü isimden de cevap gecikmedi.
Bir dönemler ekranların aranan yakışıklı yüzü olan oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz gün konuk olduğu bir magazin programında büyük itiraflarda bulunmuştu. O itiraflardan biri de 'Yerli DiCaprio'nun bir dönem yayınlanan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Asyalı'ya aşık olduğu ve ardından aşk acısı çektiğiydi. Arda Kural'ın açıklamasının ardından Yıldız Asyalı'dan da bomba bir yanıt geldi.
Uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Dün 2.Sayfa programına konuk olan Kural, ilk aşkı Yıldız Asyalı'dan bahsedince ünlü isimden de cevap gecikmedi.
Arda Kural, Yıldız Asyalı hakkında çok çarpıcı şu itirafta bulundu: "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum.
Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim."
Arda Kural'ın bu açıklamasının ardından oyuncu Yıldız Asyalı'dan yanıt geldi. Yıldız Asyalı da 2. Sayfa programına özel açıklamalar yaptı. Kural ile çok büyük bir aşk yaşadıklarını belirten Asyalı, Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık.
Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu.
Şimdi biz nasıp kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun" dedi.
Arda Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu.
Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız.Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı."