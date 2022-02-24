Buse Varol ile boşanacakları konuşulan Alişan’dan sürpriz hamle!

Her iki tarafın da herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. Bundan kaynaklı Instagram'ım da bir temizlik yaptım.