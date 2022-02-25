Arda Kural ve Yıldız Asyalı itirafların ardından yıllar sonra ilk kez bir arada!

Bir dönem büyük aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Asyalı için; "Onunla yan yana gelmekten korkuyorum" diyen Arda Kural, 24 yıl sonra eski sevgilisi ile buluştu. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.
Bir dönemler ekranların aranan yakışıklı yüzü olan oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz gün konuk olduğu bir magazin programında büyük itiraflarda bulunmuştu. O itiraflardan biri de 'Yerli DiCaprio'nun bir dönem yayınlanan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Asyalı'ya aşık olduğu, ardından aşk acısı çektiği ve yan yana gelmekten korktuğuydu. Arda Kural'ın açıklamasının ardından Yıldız Asyalı da "İlk ve en büyük aşkım Arda Kural'dı." itirafıyla gündeme geldi. İkili yıllar sonra ilk kez dün akşam buluştu. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.
Bir dönem büyük aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Asyalı için; "Onunla yan yana gelmekten korkuyorum" diyen Arda Kural, 24 yıl sonra eski sevgilisi ile buluştu. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı ve 'Eyvah Babam' dizisiyle tanınan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıların başında büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilgili itirafta bulundu ve "Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum" dedi.
"ÇOK ACI ÇEKTİM"
Arda Kural konuk olduğu programda ilişkilerini "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımdan ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar.
Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum." sözleriyle anlattı.
ESKİ AŞKINI DİNLEMEYE GİTTİ
"Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum.
Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim." diyen Arda Kural, dün akşam Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.
İkili 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda için "Kimler Geldi Kimler Geçti" şarkısını söyledi.
Öte yandan Kural'ın sözlerine yanıt veren Yıldız Asyalı da magazin programında açıklamalar yaptı. Kural ile çok büyük bir aşk yaşadıklarını belirten Asyalı, şu ifadeleri kullandı:
"Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıl kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun."
"ARDA'YI KARŞIMDA GÖRSEM ELİM AYAĞIM TİTRER"
Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra iki yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu.
Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı" diye devam etti.