Haberler Magazin Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

Ünlü şarkıcı Hadise, 2009 yılında Eurovision yarışmasında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla ülkemizi temsil etmiş ve dördüncü olmuştu. Bir magazin programında sunucu olan Arto ve Bircan Bali yıllar sonra gündeme gelen yarışma üzerine Hadise'ye ithafen çirkin iddialarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, bunun üzerine ikiliye manevi tazminat davası açtı. Mahkeme kararını verdi, Hadise davayı kazandı.