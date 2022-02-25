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Haberler Magazin Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

Ünlü şarkıcı Hadise, 2009 yılında Eurovision yarışmasında 'Düm Tek Tek' şarkısıyla ülkemizi temsil etmiş ve dördüncü olmuştu. Bir magazin programında sunucu olan Arto ve Bircan Bali yıllar sonra gündeme gelen yarışma üzerine Hadise'ye ithafen çirkin iddialarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, bunun üzerine ikiliye manevi tazminat davası açtı. Mahkeme kararını verdi, Hadise davayı kazandı.

25.02.2022, 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022, 12:02

Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

Ünlü şarkıcı Hadise, 2009'da Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil etmiş ve dördüncü olmuştu.

Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

Yıllar sonra tekrarda Eurovision'un gündeme gelmesiyle birlikte magazin programı sunucusu Bircan Bali olay sözler sarf etmişti.

Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

ŞOK SÖZLER!

Bircan Bali, yayın esnasında Hadise hakkında ilginç açıklamalarda bulunmuştu. 2009 yılında Eurovision yarışmanın olduğu günlerde özel döneminin olduğunu söyleyen Bali, "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

Programın diğer bir sunucusu olan Arto ise Bali'nin sözlerine karşılık olarak ''İşte karşınızda Haydar Dümen" diyerek kahkaha atmıştı.

Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

DAVA AÇTI

Sabah'ın haberine göre; Kişilik hakları zedelenen ünlü şarkıcı Hadise Av. Dr. Hakan Öncel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Arto ve Bircan Bali'nin çirkin iddialarına karşılık olarak manevi tazminat davası açtı.

Hadise davayı kazandı! Bircan Bali ve Arto, şarkıcıya tazminat ödeyecek

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkeme kararını verdi. Şarkıcı Hadise'ye söylenen çirkin sözlerin kişisel haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle sunucu Bircan Bali ve Arto'nun 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.