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Haberler Magazin Hukuki süreci başlatmıştı! Oyuncu Uğur Uzunel hesabını geri aldı

Hukuki süreci başlatmıştı! Oyuncu Uğur Uzunel hesabını geri aldı

Şimdilerde 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Esat' karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Uğur Uzunel'in sosyal medya hesabı çalındı. Durumla ilgili hukuki süreci başlatan oyuncu, son paylaşımıyla hesabı geri aldığını duyurdu.

26.02.2022, 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022, 11:47

Hukuki süreci başlatmıştı! Oyuncu Uğur Uzunel hesabını geri aldı

Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren kişilerin hedefindeki kişi bu kez oyuncu Uğur Uzunel oldu.

Hukuki süreci başlatmıştı! Oyuncu Uğur Uzunel hesabını geri aldı

'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Esat' karakterine hayat veren Uzunel, hesabının çalınmasıyla ilgili hukuki işlemleri başlattı.

Hukuki süreci başlatmıştı! Oyuncu Uğur Uzunel hesabını geri aldı

33 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşlarını ve takipçilerini kendi adından gelen mesajlara karşı uyardı.

Hukuki süreci başlatmıştı! Oyuncu Uğur Uzunel hesabını geri aldı

Tüm bu yaşananların ardından Uzunel, Instagram hesabını geri aldı. Son paylaşımında, kendisini hackleyen kişinin birçok insanla konuştuğunu, bazı kişileri takipten çıktığını söyleyen oyuncu, gerekli düzenlemeleri yapacağını duyurdu.