Hülya Avşar’ın talep ettiği reklam ücreti dudak uçuklattı

İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan ve Gülben Ergen 100 bin TL istiyor. Tabii uçak bileti, eğer konaklamalıysa otel, saç makyaj masrafları da ekleniyor. Karşılığında ise bir saat açılış töreninde duran ünlü iki de playback şarkı okuyor.