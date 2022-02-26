Hülya Avşar’ın talep ettiği reklam ücreti dudak uçuklattı

Ünlüler için yeni kazanç kapısı olan açılışlar için ünlülerin talep ettikleri ücretler dikkat çekti. Posta'nın haberine göre; Konserler, reklamlar derken ünlüler için bir süredir açılışlar da ekmek kapısı oldu.
58 yaşındaki oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar özel hayatı ve yaptıklarıyla oldukça konuşuluyor ve gündem oluyor. Son olarak ünlü güzel, bir güzellik merkezi açılışı reklamı için talep ettiği ücretle dikkatleri üzerine çekti. Avşar dudak uçuklatan ücretle, diğer ünlü isimleri geride bıraktı.
Ünlüler için yeni kazanç kapısı olan açılışlar için ünlülerin talep ettikleri ücretler dikkat çekti. Posta'nın haberine göre; Konserler, reklamlar derken ünlüler için bir süredir açılışlar da ekmek kapısı oldu.
Ama özellikle güzellik merkezi açılışları. Eskiden az ünlüler, yurdun dört köşesindeki kebapçı, tuhafiyeci ve hatta zarf açılışlarına katılırdı.
Şimdi bütçeler yükselince A sınıfı ünlülere geçiş yapıldı. Ancak aşırı ünlüler öyle her açılışa gelmiyor. Sadece güzellik merkezi açılışlarını kabul ediyorlar. Böylece klaslarından da bir şey kaybetmemiş oluyorlar.
İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan ve Gülben Ergen 100 bin TL istiyor. Tabii uçak bileti, eğer konaklamalıysa otel, saç makyaj masrafları da ekleniyor. Karşılığında ise bir saat açılış töreninde duran ünlü iki de playback şarkı okuyor.
800 BİN TL!
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar kendisine gelen bir güzellik merkezi açılış teklifine 800 bin TL ücret talep etti. Avşar, bu ücretle dudak uçuklatırken, diğer ünlüleri geride bıraktı.