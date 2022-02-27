Kafa karıştıran paylaşımından sonra Nur Fettahoğlu’ndan Umut Evirgen açıklaması geldi

Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.
Geçtiğimiz aylarda saplantılı hayranının saldırısına uğrayıp, adeta kabusu yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bir dargın bir barışık sevgilisi işletmeci Umut Evirgen ile tekrardan bir araya geldikleri konuşulmuştu. Umut Evirgen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü işletmecinin, gönlünü yine bir oyuncu olan Nur Fettahoğlu'na kaptırdığı konuşuldu. Nur Fettahoğlu'nun kafa karıştıran paylaşımı, ünlü işletmeciyle aralarında çıkan aşk söylentilerini haliyle ortaya çıkardı. Çok konuşulan pozdan sonra Nur Fettahoğlu'ndan, Umut Evirgen açıklaması geldi.
Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.
"SEN HEP AŞKLA"
Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazdı.
Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.
"O BENİM CAN DOSTUM"
Güzel oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı:
"Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."
Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Serenay Sarıkaya, iki hafta önce Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekanda görüntülenmişti. Birsen Tezer'in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen ikilinin samimiyeti dikkat çekmişti.
"KONUŞMAKTAN YORULDUM"
Son olarak Nişantaşı'nda bulunan bir klinikten çıkarken objektiflere yansıyan güzel oyuncu, söz konusu görüntüyü, "Artık konuşmaktan yoruldum" diyerek, cevapsız bıraktı.
EVİRGEN'İN OYUNCU SEVGİLİLERİ
Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen (32), Serenay Sarıkaya'dan önce ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ve Tuba Büyüküstün'le de aşk yaşamıştı.