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Kafa karıştıran paylaşımından sonra Nur Fettahoğlu'ndan Umut Evirgen açıklaması geldi

Geçtiğimiz aylarda saplantılı hayranının saldırısına uğrayıp, adeta kabusu yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bir dargın bir barışık sevgilisi işletmeci Umut Evirgen ile tekrardan bir araya geldikleri konuşulmuştu. Umut Evirgen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü işletmecinin, gönlünü yine bir oyuncu olan Nur Fettahoğlu'na kaptırdığı konuşuldu. Nur Fettahoğlu'nun kafa karıştıran paylaşımı, ünlü işletmeciyle aralarında çıkan aşk söylentilerini haliyle ortaya çıkardı. Çok konuşulan pozdan sonra Nur Fettahoğlu'ndan, Umut Evirgen açıklaması geldi.