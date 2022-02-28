Arda Kural’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Yıldız Asyalı beni aldattı

Yaşadığı zor günleri geride bırakan Arda Kural, yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinde arasında yerini alıyor. Katıldığı bir programda eski aşkı Yıldız Asyalı ile ilgili yaptığı ihanet itirafı ise çok konuşuldu.
Aşkları ile bir döneme damga vuran Arda Kural ve Yıldız Asyalı cephesinde son günlerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimi günlerde Asyalı'yı dinlemeye giden Arda Kural, 'Onu çok seviyordum' itirafı ile de magazin gündemine damgasını vurmuştu. Bir televizyon programına katılan Kural'ın ihanet itirafı ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Kural, "Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı." ifadelerini kullandı.
Yaşadığı zor günleri geride bırakan Arda Kural, yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinde arasında yerini alıyor. Katıldığı bir programda eski aşkı Yıldız Asyalı ile ilgili yaptığı ihanet itirafı ise çok konuşuldu.
Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayınında bir araya geldi. Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şunları söyledi; "Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde kalıcı bir etkisi vardır. Yıldız'ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı."
"BENİ ARAYIP BİRİNİN KENDİNİ ÖPTÜĞÜNÜ ANLATTI"
"Ben de Etiler'de arkadaşlarımla arabada gidiyordum. Arabada çok fena acı çekmeye başladım. Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler'den Cihangir'e Yıldız'ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9-10 yaşında bir sevgilim vardı o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım."
"Yıldız'ın ihaneti de üç olmuştu. Ben o dönem Yıldız'larda kalıyordum. Yıldız beni çok süründürdü. Onunla bir daha bir araya gelmemiz zor. Yıldız beni öldürüp hayatından çıkardı. İhanet de vardı başka şeyler de."
"SEVGİLİYKEN EVİNİ ARADIM TELEFONU NİŞANLISI AÇTI"
İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise "Benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da 'Arda'nın nişanlısıyım' dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu" dedi.
"YILDIZ NİŞANLILIK OLAYINI BANA ANLATMADI"
Arda Kural ise nişanlılık olayının olmadığını belirterek "Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim" ifadelerini kullandı.Yıldız Asyalı ve Arda Kural, yıllarca yaşadıklarından dolayı bir daha bir araya gelemeyeceklerini söyledi. Canlı yayında espri yapan Asyalı, "Arda beni düğününe çağırsın ben de keman çalayım. Ama benim içim bütçe önemli tabi" dedi.
"BİZ ACI ÇEKMEKTEN MUTLU OLUYORUZ"
Hayranlarının en çok merak ettiği, "Yeniden birlikte olur musunuz?" sorusunu da yanıtlayan eski aşıklar, aşkın bittiğini, tüm duyguların tüketildiğini söyleyerek bir daha kimseyle evlenmeyi düşünmediklerini açıkladılar. Arda Kural, "Biz acı çekmekten mutlu oluyoruz, bir daha bir araya gelmemiz çok zor" derken, her ikisi de aşık olmadıklarını söyledi.