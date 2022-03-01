Annesinin bu ilişkiye rızası yoktu! Özcan Deniz ve Samar Dadgar kol kola görüntülendi

Özcan Deniz, önceki gün İranlı tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile Nişantaşı'ndaki bir restorandaydı. Mekanın iç taraflarına geçerek gözlerden uzakta bir masaya oturan ikili, çıkışta basın mensuplarının objektiflerine takıldı.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişki için rızası olmadığı biliniyor. Özcan Deniz ve Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, basın mensuplarının soruları karşısında adeta kol kola kaçtı.
Özcan Deniz, önceki gün İranlı tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile Nişantaşı'ndaki bir restorandaydı. Mekanın iç taraflarına geçerek gözlerden uzakta bir masaya oturan ikili, çıkışta basın mensuplarının objektiflerine takıldı.
Milliyet'in haberine göre; Genç sevgilisiyle kol kola girip, poz vererek son dönemde ilişkisi nedeniyle arasının açıldığı iddia edilen ailesine adeta cevap veren sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.
DUYMAZLIKTAN GELDİ!
İkili sorulardan kaçmak için birkaç adım ötedeki araçlarına kendilerini attı. Şarkıcı, ilişkisi nedeniyle ailesiyle arasının açıldığı soruları üzerine otomobilinin camını kapattı.
"RIZAM YOKTUR!"
Kadriye Özcan'in, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.
Seren Serengil, yorumcusu olduğu programda, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.
BEĞENİ YAĞDI
Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koymuştu.
İranlı modacı da 2 Ocak tarihinde Instagram hesabından oyuncu ile karelerine yer vermiş, takipçilerinden 30 binden fazla beğeni almıştı.