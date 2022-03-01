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Annesinin bu ilişkiye rızası yoktu! Özcan Deniz ve Samar Dadgar kol kola görüntülendi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişki için rızası olmadığı biliniyor. Özcan Deniz ve Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, basın mensuplarının soruları karşısında adeta kol kola kaçtı.