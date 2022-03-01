Oyuncu Engin Günaydın sevgilisi Buğu Selen Somer’in annesi ile tanıştı

Oyuncu Engin Günaydın, kendisinden yaşça küçük olan Buğu Selen Somer'e gönlünü kaptırmıştı. Buğu Selen Somer, Engin Günaydın'ı önceki gün Nişantaşı City's'de annesiyle tanıştırdı.
Bir dönemin sevilen dizisi 'Avrupa Yakası'na Burhan Altıntop karakteriyle damga vuran 50 yaşındaki oyuncu Engin Günaydın, bir süredir kendisinden yaşça küçük Buğu Selen Somer ile aşk yaşıyor. Çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Buğu Selen Somer, sevgilisi Engin Günaydın'ı annesi ile tanıştırdı ve akıllara 'acaba evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.
Oyuncu Engin Günaydın, kendisinden yaşça küçük olan Buğu Selen Somer'e gönlünü kaptırmıştı. Buğu Selen Somer, Engin Günaydın'ı önceki gün Nişantaşı City's'de annesiyle tanıştırdı.
Ünlü Oyuncu, sevgilisinin annesiyle alışveriş merkezinin Yemek katındaki bir kafede buluşup kahve içti.
Fransa'da eğitim gören ve oyunculuk yapmak isteyen Somer'in, oyuncuyu annesiyle tanıştırması, akıllara, "Acaba evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.
EVLİLİK HAZIRLIĞI MI?
Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer, sohbetin ardından AVM'den birlikte ayrıldı.
Objektifleri görünce birbirinden uzaklaşan çift, daha sonra ev eşyaları satan bir mağazada buluştu.
Günaydın, "Evlilik hazırlığı mı yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.
Sevgililer geçtiğimiz gece Arnavutköy'de görüntülenmiş, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bırakmışlardı...