Haberler Magazin Oyuncu Engin Günaydın sevgilisi Buğu Selen Somer'in annesi ile tanıştı

Bir dönemin sevilen dizisi 'Avrupa Yakası'na Burhan Altıntop karakteriyle damga vuran 50 yaşındaki oyuncu Engin Günaydın, bir süredir kendisinden yaşça küçük Buğu Selen Somer ile aşk yaşıyor. Çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Buğu Selen Somer, sevgilisi Engin Günaydın'ı annesi ile tanıştırdı ve akıllara 'acaba evleniyorlar mı?" sorusunu getirdi.