14 Şubat'ta evlenme teklifi alan Gökçe Bahadır, hızlıca nikah masasına oturmuştu. Bahadır ile piyanist Emir Ersoy geçen günlerde dünyaevine girmişti.
Oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan sempatik çifti, aile üyeleri ve arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Çiftin ani evlilik kararı ve güzel oyuncunun anne olma isteği yönündeki açıklamaları kafaları karıştırmıştı. Bunların nedeni ortaya çıktı. Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır hamile!
14 Şubat'ta evlenme teklifi alan Gökçe Bahadır, hızlıca nikah masasına oturmuştu. Bahadır ile piyanist Emir Ersoy geçen günlerde dünyaevine girmişti.
Alaçatı 'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle 'evet 'diyen çiftin ani evlilik kararı bebek iddialarını güçlendirmişti.
Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Aksoy geçen yılın başlarında aynı projede yer alınca yakınlaşmış, yazın da dostlukları aşka dönüşmüştü.
Çiftin 7 aylık ilişki sonrası jet hızıyla ve apar topar nikah masasına oturması, Bahadır'ın hamile olduğu dedikodularına neden olmuştu.
Oyuncunun anne olmak istediği yolundaki açıklamaları da söylentileri ayyuka çıkarmıştı. Posta'nın haberine göre; Çiftin yakın bir arkadaşından dedikoduları doğruladı.
Gökçe Bahadır karnı belli olmadan nikah masasına oturmak istemiş.
Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.
Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak .