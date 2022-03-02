Haberler Magazin Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır hamile!

Oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan sempatik çifti, aile üyeleri ve arkadaşları bu özel günde yalnız bırakmadı. Çiftin ani evlilik kararı ve güzel oyuncunun anne olma isteği yönündeki açıklamaları kafaları karıştırmıştı. Bunların nedeni ortaya çıktı. Çiçeği burnunda gelin Gökçe Bahadır hamile!