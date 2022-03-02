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Haberler Magazin Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'in doğum gününü kutladı

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'in doğum gününü kutladı

Geçtiğimiz aylarda modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evli ve üç çocuk babası olan Bilimlier'in modacı Saraçoğlu'yla yasak bir ilişkisi olduğu konuşulmuştu. Ardından Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu, konuya ilişkin açıklama yapmış, söylenenleri yalanlamıştı. Ama Aslı Bilimlier çıkan haberler sonrası eşini evden kovmuştu. Ayrı yaşamaya başlayan çift, evliliklerindeki krizi aştı. Şarkıcı, eşiyle Dubai'ye tatile çıkarken, Aslı Bilimlier'in doğum günü için sosyal medya hesabından da romantik bir paylaşımda bulundu.

02.03.2022, 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022, 09:48

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve çift, çıkan haberler sonrası evleri ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, eşi ve çocuklarının annesiyle barıştı.

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

Aslı Bilimlier'in doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyadan da romantik bir paylaşım yaptı.

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

39 yaşındaki ünlü isim, eşine; "Benim asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine Hep beraber" sözleriyle seslendi.

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

NE OLMUŞTU?

Deha Bilimlier'in, eşi Aslı Bilimlier'i, kendisini dinlemeye gelen Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Bilimlier, Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti. 39 yaşındaki şarkıcı, o gece yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik.

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım."

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

"ASLI BENİ EVDEN KOVDU"

Magazin programında Esin Övet, olayla ilgili ünlü şarkıcıyla telefonla konuştuğunu ve kendisine şunları söylediğini aktarmıştı:"Şehir dışındaydım ve dün döndüm.

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum."

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

"BEN UYARMIŞTIM"

Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı Demet Akalın ise, aşk iddialarının sorulması üzerine "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım.

Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar..." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın ve Gülşah Saraçoğlu, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmıştı.