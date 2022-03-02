Gülşah Saraçoğlu ile anılmıştı! Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier’in doğum gününü kutladı

"BEN UYARMIŞTIM"



Hem Bilimlier'in, hem de Saraçoğlu'nun arkadaşı Demet Akalın ise, aşk iddialarının sorulması üzerine "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım.