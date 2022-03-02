Haberler Magazin Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasındaki nafaka davasında flaş gelişme!

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 2008 yılında evlenmiş, iki çocukları olmuş, 2018 yılında ise boşanmıştı. Son zamanlarda eski eşler nafaka yüzünden ise davalık olmuştu. Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçlamıştı. İkili arasındaki nafaka davasında flaş bir gelişme yaşandı. Mustafa Sandal kendisini akladı. Eski eş Emina Jahovic ise büyük bir şoka uğradı.