Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasındaki nafaka davasında flaş gelişme!

Boşanma sürecinde gösterdikleri örnek davranışlarla akılda kalan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, son günlerde ödenmediği iddia edilen nafaka davası nedeniyle mahkemelik oldu.
Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 2008 yılında evlenmiş, iki çocukları olmuş, 2018 yılında ise boşanmıştı. Son zamanlarda eski eşler nafaka yüzünden ise davalık olmuştu. Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçlamıştı. İkili arasındaki nafaka davasında flaş bir gelişme yaşandı. Mustafa Sandal kendisini akladı. Eski eş Emina Jahovic ise büyük bir şoka uğradı.
Boşanma sürecinde gösterdikleri örnek davranışlarla akılda kalan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, son günlerde ödenmediği iddia edilen nafaka davası nedeniyle mahkemelik oldu.
Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın kendisine nafaka ödemediğini öne sürmüştü.
Ne var ki, İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda, Mustafa Sandal'ın eski eşine 968 bin lira nafaka ödemesi yaptığı banka dekontlarıyla belirlenip onaylandı.
Ayrıca, Sandal'a ait olan Çubuklu Vadi'deki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin lira daha Emina Jahovic'e ödenmiş.
Hürriyet'in haberine göre; mahkeme kararında, Sandal'ın, oğulları Yaman ve Yavuz'un okul taksitleri ile diğer tüm zorunlu ihtiyaçlarını da eksiksiz ödediği görülüyor.
4 MİLYON EURO YATIRIM ALMIŞ
Bu arada, geçimini sağlamakta zorlandığı için Mustafa Sandal'ı icraya veren Jahovic'in, kozmetik firması 'YaEmina' için Sırbistanlı bir iş adamından 4 milyon Euro yatırım desteği ve aylık 10 bin dolar maaş aldığı öğrenildi.
Sırbistan'dan ayrıca aylık ortalama 50 bin lira kira geliri de olduğu söyleniyor.
MAHKEME SANDAL'IN TALEBİNİ HAKLI BULDU
İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, "Birikmiş nafaka alacağı" iddiasıyla ilgili Mustafa Sandal'ın durdurma talebini kabul etti. Yani, icra takibini gerektirecek resmi olarak kesinleşmiş bir nafaka alacağı yok.
Sandal'ın açtığı nafaka iptali davası ise önümüzdeki duruşmalarda karara bağlanacak.