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Haberler Magazin Boşanma davasında tanığa saldırdı! Meral Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Boşanma davasında tanığa saldırdı! Meral Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski manken ve oyuncu Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani 8 yıllık evliliklerini şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirme kararı almıştı. Eski manken, duruşma günü tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı, davalık oldu. Meral Kaplan'ın; basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

03.03.2022, 10:27 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022, 10:27

Boşanma davasında tanığa saldırdı! Meral Kaplan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

Boşanma davasında tanığa saldırdı! Meral Kaplan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı. Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.

Boşanma davasında tanığa saldırdı! Meral Kaplan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

GÜVENLİK ENGELLEDİ

Olayın ardından şikayetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi. Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi.

Boşanma davasında tanığa saldırdı! Meral Kaplan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Herhangi bir temasım olmadı" dedi. Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.