Boşanma davasında tanığa saldırdı! Meral Kaplan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Sabah'ın haberine göre; Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş'a saldırdı. Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.