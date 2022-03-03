Seda Sayan aşk beklentisinden bahsetti

"HERKES YAPIYOR AMA KABUL ETMİYOR"

Muhabirlerin, "Sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar çok konuşuluyor." sözlerinin üzerine Seda Sayan, "Evet, photoshop kullanmayı seviyorum. Güzel oluyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes yapsın. Yapıyor da herkes zaten ama bir çoğu da kabul etmiyor." şeklinde konuştu.