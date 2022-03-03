Seda Sayan aşk beklentisinden bahsetti

Seda Sayan, önceki gün Etiler'deydi. Bir arkadaşıyla alışveriş turuna çıktığını ifade eden ünlü şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, önceki gün Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden 59 yaşındaki sanatçı, aşktan yana beklentisinden de bahsetti. Sayan'ın parmağındaki pırlanta yüzük ise dikkatleri üzerine çekti.
Seda Sayan, önceki gün Etiler'deydi. Bir arkadaşıyla alışveriş turuna çıktığını ifade eden ünlü şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.
"HEPSİ SÖZÜMÜ DİNLİYOR"
Sanatçılarına şarkı çalışması yaptığını belirtn Sayan, "Sanatçılarım var, biliyorsunuz. Safiye Soyman, Esra Özmen ve Çağlar Ökten. Üç single çıkarıyorum, üçü de Sezen Aksu şarkısı seslendirecek. Hepsi sözümü dinliyor, ben de onların üzerlerine titriyorum" dedi.
"HER PIRLANTAMI KENDİM ALIYORUM"
Pırlanta yüzükleri sorulan şarkıcı, "Günlük hayatta kullandığım şeyler, büyütmeyin. Her pırlantamı kendim alıyorum çok şükür" diyerek, gülümsedi.
"AŞKA KALBİMİ KAPATIR MIYIM?"
59 yaşındaki sanatçı, "Aşka kalbinizi kapattınız mı? Yanınızda uzun süredir kimseyi göremiyoruz" sorusuna, "Kim diyor, yok öyle bir şey. Aşka kalbimi kapatır mıyım? 2022'den beklentim büyük bu konuda" cevabını verdi.
"KONUŞMA YASAĞIMI OĞULCAN'A SORUN"
Ayrıca oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan oğlu Oğulcan Engin ile ilgili sorulara, "Konuşma yasağım devam ediyor. Yasağın ne zaman biteceğini Oğulcan'a sorun. 'Anneni konuşturamıyoruz. Yazık, kadın çok kıvranıyor.' deyin." cevabını vererek, güldürdü.
"BU KONUDA KONUŞAMIYORUM!" DEMİŞTİ
4 ay önce görüntülenen Seda Sayan'a, "Oğulcan Bey, oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir anne olarak siz neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltilmişti.
Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Yasağım kalkmadı. Oğulcan'a sorun, yasaklıyım." şeklinde konuşmuştu.
"HERKES YAPIYOR AMA KABUL ETMİYOR"
Muhabirlerin, "Sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar çok konuşuluyor." sözlerinin üzerine Seda Sayan, "Evet, photoshop kullanmayı seviyorum. Güzel oluyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes yapsın. Yapıyor da herkes zaten ama bir çoğu da kabul etmiyor." şeklinde konuştu.
"34 BEDENİM"
Sözlerine devam eden ünlü isim, "Çok kilo verdim. Spora devam! Pilates de yapıyorum. Diyet yemeklerimi yiyorum. Yemeklerim dışarıdan geliyor. Kalori hesaplanarak geliyor. 34 bedenim." açıklamasını yaptı.