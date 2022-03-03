Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken paylaşım!

"Bazen insanlar beklentilerini o kadar yükseltir ki bu genellikle ilişkilerinde (genel olarak aile ve arkadaşlar) hayal kırıklığıyla sonuçlanır... Ama aslında bu senin beklentinle ilgili değil, o kişinin o beklentiyi karşılama kapasitesiyle ilgilidir. Bazı insanlar yapamaz. Bu yüzden artık ilişkilerimde yeterince saygı ve sevgi bekliyorum. Daha fazla değil, olması gerektiği kadar."