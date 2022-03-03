Şeyma Subaşı’dan dikkat çeken paylaşım!

Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirmeyi başardı.
Her hareketi olay olan, çalkantılı aşk hayatıyla dillerden düşmeyen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Subaşı, merdivenlerde geri köprü hareketi yaptığı anlarda çekilen pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirmeyi başardı.
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.
Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen 31 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen isim, yeni karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
"FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI"
Sosyal medya hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, merdivenlerde geri köprü hareketi yaptığı anlarda çekilen pozunu, "Hikayeni nasıl değiştirirsin? Farklı bir bakış açısından bakarak..." notuyla yayınladı.
Fit fiziğilye dikkat çeken Subaşı'nın paylaşımına, kısa sürede 48 binden fazla beğeni gelirken; takipçileri tarafından "Hayata bakış açınız çok hoşmuş", "Biz böyle baksak hayatımız iyice tepetaklak olurdu" ve "Rönesans tablosu gibi" yorumlar yapıldı.
"HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONUÇLANIR"
Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz haftalarda kahverengi tulumu ve gözlükleriyle kamera karşısına geçmiş, art arda yayınladığı fotoğraflara şu mesajı yazmıştı:
"Bazen insanlar beklentilerini o kadar yükseltir ki bu genellikle ilişkilerinde (genel olarak aile ve arkadaşlar) hayal kırıklığıyla sonuçlanır... Ama aslında bu senin beklentinle ilgili değil, o kişinin o beklentiyi karşılama kapasitesiyle ilgilidir. Bazı insanlar yapamaz. Bu yüzden artık ilişkilerimde yeterince saygı ve sevgi bekliyorum. Daha fazla değil, olması gerektiği kadar."
Fenomen isim Şeyma Subaşı'nın bu gönderisi, kısa süre içerisinde 32 bin beğeni alarak, takipçileri tarafından adeta yorum yağmuruna tutulmuştu.