Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Akrep Nalan’ın son paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Usta oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yıktı. Bir süredir ciddi hastalıklarla ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki Akrep Nalan, bir dönem hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.