Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Akrep Nalan’ın son paylaşımı görenleri hüzünlendirdi

Usta oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yıktı. Bir süredir ciddi hastalıklarla ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki Akrep Nalan, bir dönem hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.
Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi'nde beden eğitimi öğretmeni 'Fidan Hoca' karakterine can veren, bu rolüyle çok sevilen ünlü şarkıcı ve oyuncu Akrep Nalan, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 67 yaşındaki Akrep Nalan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ise görenleri hüzünlendirdi.
Usta oyuncu ve şarkıcı Akrep Nalan'ın ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yıktı. Bir süredir ciddi hastalıklarla ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden 67 yaşındaki Akrep Nalan, bir dönem hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.
Vefatının ardından Akrep Nalan'ın sosyal medyadaki son paylaşımı yeniden gündeme geldi. 'Akrep Nalan' lakabıyla ünlenen Füsun Nalan Açın'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda çektiği rahatsızlıklar ve acıları tek tek anlattığı, 'Geliyor gelmekte olan' diyerek ölümünün yaklaştığını hissettiği ortaya çıktı.
Akrep Nalan'ın, Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış. Gözlerde sarı nokta.
Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var. Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; geliyor gelmekte olan..."
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Akrep Nalan'ın ölüm haberini ise menajeri, sosyal medya hesabından duyurdu.
Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan'ın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü.