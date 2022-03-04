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Ünlü model Adriana Lima'nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Lima, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. 40 yaşındaki ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Son olarak Lima, bir giyim markasının davetine katıldı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken modelin karnı burnunda hali sosyal medyada oldukça dikkat çekti.