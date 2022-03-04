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Haberler Magazin Ünlü model Adriana Lima'nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Ünlü model Adriana Lima'nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşıyor. Lima, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu. 40 yaşındaki ünlü model, şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Son olarak Lima, bir giyim markasının davetine katıldı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken modelin karnı burnunda hali sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

04.03.2022, 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022, 14:48

Ünlü model Adriana Lima’nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan, yapımcı sevgilisiyle ilk kez eylülde düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkan Adriana Lima, sosyal medya hesabından bebek beklediği haberini vermişti.

Ünlü model Adriana Lima’nın karnı burnunda hali dikkat çekti

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Brezilyalı yıldız, önceki gün sevgilisiyle birlikte ünlü bir giyim markasının yeni koleksiyonunun sergilendiği defileyi gitti.

Ünlü model Adriana Lima’nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Davet için siyah bir elbise tercih eden Adriana Lima'nın, karnının iyice belirginleştiği görüldü. İlk kez hamilelik pozu veren ünlü model, keyifli halleriyle annelik heyecanını yansıttı.

Ünlü model Adriana Lima’nın karnı burnunda hali dikkat çekti

BÖYLE DUYURDU

Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki güzel, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.

Ünlü model Adriana Lima’nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Adriana Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki testi göstermiş, testte 'hamile' kelimesi görülmüştü.

Ünlü model Adriana Lima’nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Adriana Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.

Ünlü model Adriana Lima’nın karnı burnunda hali dikkat çekti

Diğer yandan Adriana Lima'nın iki çocuğu bulunuyor.