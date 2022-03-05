Haberler Magazin Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, aylar sonra ilk kez birlikte el ele objektiflere poz verdi.