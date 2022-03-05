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Haberler Magazin Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, aylar sonra ilk kez birlikte el ele objektiflere poz verdi.

05.03.2022, 14:38 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022, 14:39

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Alişan ve Buse Varol evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminden düşmüyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken çiftin aşkı galip geldi.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Evliliklerinde kara bulutlarla mücadele eden ünlü çift, kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren olayın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde barıştı.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar eridi. Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar da ardı ardına gelmişti.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

İkili, önceki akşam Sarıyer'de el ele görüntülendi.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Eşinin elini sımsıkı tutan Alişan ise "Biz hallederiz demiştik, hallettik. Uzun zamandır dışarı çıkmıyorduk bir nefes aldık" diye konuştu.

Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Buse Varol ise "Her şey gayet iyi" dedi.