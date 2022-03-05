Evliliklerindeki krizi aştılar! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi

Alişan ve Buse Varol evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminden düşmüyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken çiftin aşkı galip geldi.
Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. İkili hakkında boşanma kararı aldıkları ve dava açtıkları magazin gündeminde de oldukça konuşulmuştu. Evliliklerindeki krizi aşan çift, aylar sonra ilk kez birlikte el ele objektiflere poz verdi.
Alişan ve Buse Varol evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminden düşmüyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken çiftin aşkı galip geldi.
Evliliklerinde kara bulutlarla mücadele eden ünlü çift, kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren olayın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde barıştı.
Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar eridi. Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü.
Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler.
Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar da ardı ardına gelmişti.
İkili, önceki akşam Sarıyer'de el ele görüntülendi.
Eşinin elini sımsıkı tutan Alişan ise "Biz hallederiz demiştik, hallettik. Uzun zamandır dışarı çıkmıyorduk bir nefes aldık" diye konuştu.
Buse Varol ise "Her şey gayet iyi" dedi.