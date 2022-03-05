Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan evlilik açıklaması!

İrem Helvacıoğlu, sevgilisi gurme Yolaç Özcan ile Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Arkadaşımın doğum günü, bu yüzden geldik" dedi.
Atv'nin sevilen dizileri 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Baş Belası'nda canlandırdığı karakterlerle izleyici karşısına çıkmış ve beraberinde de birçok ödül toplamış olan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece bir süredir birlikte olduğu gurme sevgilisi Yolaç Özcan ile görüntülendi. Yıldız Tilbe'yi dinlemeye giden çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, evlilik sorusuna "Bilmem, belki sürpriz olur." diyerek heyecanlandırdı.
İrem Helvacıoğlu, sevgilisi gurme Yolaç Özcan ile Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Arkadaşımın doğum günü, bu yüzden geldik" dedi.
"İLK DEFA AYNI PROJEDEYİZ"
Milliyet'in haberine göre; Engin Öztürk ile başrolünü paylaştığı dizi hakkında konuşan Helvacıoğlu, "Güzel geçiyor set, Engin'le 2007'den beri tanışıyoruz zaten ama aynı projede ilk defa yer alıyoruz. Bu yüzden bizim için güzel oldu. Umarım güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.
"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Evlilik düşünüp düşünmedikleri sorusuna ise 32 yaşındaki güzel oyuncu, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" yanıtını verdi. Öte yandan Helvacıoğlu, röportajın ardından "O kadar çok yakışmayan bir pozisyondayım ki, çünkü setten direkt buraya geldim" sözleriyle dikkat çekti.
AŞKINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞTİ
İrem Helvacıoğlu, Özcan'la aşkını 2022'ye dakikalar kala Instagram'dan yayınladığı fotoğraf ile duyurmuştu. Özcan ile ilişki yaşadıklarını doğrulayan ünlü oyuncu, aşkını, "Bazen bir anı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın...
Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her anı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim." sözleriyle ilan etmişti.
"ÇOK KAR, ÇOK AŞK!"
Ayrıca geçtiğimiz haftalarda soluğu Gaziantep'te alan çift, objektif karşısına geçmişti. Karın tadını çıkaran Helvacıoğlu ile Özcan, o anları da Instagram hesaplarından yayınlamıştı. Yolaç Özcan'ın gönderisine, "Çok kar, çok aşk..." notunu düştüğü görülmüştü. Keyifli halleriyle dikkat çeken çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni almıştı.
"SEVGİLİYE MEKTUP..."
Yolaç Özcan da Helvacıoğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan da kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yolaç Özcan'ın gönderisine düştüğü, "Sevgiliye mektup..." başlıklı notu şöyleydi:
Hayat tesadüflerle dolu sevgilim. Seninle aynı yerlere o kadar girip, çıksak da doğru zaman gelince tanışmamız gibi... Başlangıçlar Burgaz kadar heyecanlı sevgilim. Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi... Dileklerin o kadar masum ki sevgilim... Antep'te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi... Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi... Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun...